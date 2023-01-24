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Yeni Malatyaspor'a yeni imza atmıştı! Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

24.01.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımın içinde bulunduğu durumdan çıkması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Para için göreve gelmediğini de belirten Vural, “Buraya para için gelmedik. Sonuç olarak bir belanın içine soktuk kendimizi. Yani İstanbul’da rahat bir şekilde oturuyorduk ne güzel” dedi. İşte o sözler...

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı göreve gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural, bu hafta sahalarında oynayacakları Eyüpspor karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısı ile soruları yanıtladı. Kulüp binasında gerçekleşen toplantıda takımın geleceğiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Vural, kendisine yapılan teklif karşısında hiç düşünmeden evet dediğini hatırlatarak, “Dedim ki zor günde bana ihtiyaçları var, giderim yardımcı olalım. Yeni Malatyaspor kapanırsa bir tane daha yeni Malatyaspor kurmak zor. Başına yeni ismini getirmekle bu iş çözülmüyor. Yine aynı sorunlar devam ediyor” dedi.

"BU DEĞİŞİM BİR UMUT GETİRDİ"

"BU DEĞİŞİM BİR UMUT GETİRDİ"

Yeni yönetimin ekonomik sorunları çözmek için mücadele ettiğini de belirten Vural, 2 dönem transfer yasağının olduğu takımı bu zor süreçten kurtarmak için hep birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Takımdaki teknik heyet değişikliği ile camiada da yeni bir umut doğduğunu ifade eden Vural, “Benden önceleri 500 kişilik taraftarlarla oynanan maçlarda son maç biletli yaklaşık 7 bin kişiyle oynandı. Buda demek oluyor ki bu değişim bir umut getirdi. Taraftar sizi terk ederse olmaz, çok önemli bir gücü yeniden maçlara getirdik. Yönetimden de ricam, sahaya çıkacak futbolcuların akıllarında futboldan başka şey olmasın. O seviyeye getirelim ki burada onlara hükmedelim” şeklinde konuştu.

"TAKIMIN POZİSYON BULMASI LAZIM"

"TAKIMIN POZİSYON BULMASI LAZIM"

Antalya’da kamp sürecinde göreve başladıklarını ve ilk maça 25 kişilik kadro ile çıktıklarını ifade eden Teknik Direktör Vural, “Bugüne kadar ki maçlarda 19 kişiye şans vermişiz. Bizde oyuncuları oynarken tanıyoruz. Dolayısıyla buraya gelmeden yaptığımız istihbarat, zaman zaman doğru olmayabiliyor. Kendi gözlemimizle çok şükür bunu hemen çözebilecek durumdayız. Takımın oyuncu kapasitesinin kendi gözlemlerimizle yüzde yüz olmasa da tanıyacak hale geldik” ifadelerine yer verdi.

Ligde kalmaları için en az 10 maçı kazanmaları gerektiğini de belirten Vural, daha önceki sezonlarda 18 takımlı liglerde 39 puan toplamış takımların genelde düşmediğine değindi. Şuan ligde 17. sırada olduğunu da hatırlatan Vural, “İlk geldiğimde düşündüğüm şu oldu; bu takım 10 tane maçı durarak kazanamaz. Kontra atak mantığıyla oynarsak bu puanları kazanmamız zor olur. Bu takımın ne yapması lazım? Rakibin üzerine gitmesi lazım. Ona hata yaptırması lazım. Orada kalabalık olup pozisyon bulması lazım” dedi.

"YÖNETİM DESTEK OLMA ADINA ÇABA SARF EDİYOR"

"YÖNETİM DESTEK OLMA ADINA ÇABA SARF EDİYOR"

Malatya’ya kariyer yapmaya gelmediğinin de altını çizen Vural, “Sizden ricam destek olun, buraya kariyer yapmaya gelmedim yaşım 70 de dayandı ilk kurtaracağım takım olmaz ilk düşüreceğim takım da olmaz. Dolayısıyla kurtulursa buna en çok sevinenlerden biri ben olurum. Kendimi bir borcu ödemiş atfedeceğim. Çok güzel bir camia burası buradan İstanbul’daki işadamlarına sesleniyorum. Bu takımı desteklesinler. Geçmiş yönetime de teşekkür ediyorum ama göründüğü üzere 400 milyon TL’lik bir borcu devralan yeni yönetim var. Allah aşkına 2 maçtır taraftar yönetim istifa diye bağırıyor. Tamam istifa etsin de bu sıkıntı içinde başka bir yönetici burayı alırsa buna akıllı demem. Bu yönetim gelmiş buraya destek olma adına çaba sarf ediyorlar, ben onlar adına üzülüyorum” ifadelerine yer verdi.

"TAKIMIN SENEYE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK YAPISI VAR"

"TAKIMIN SENEYE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK YAPISI VAR"

Bu hafta çok önemli maça çıkacaklarını ve yönetime verilen ekonomik vaatlerin de cuma gününe kadar tutulması gerektiğini belirten Vural, “Bizim oyuncularımızın sorunları tam çözülmedi. Ama çözülmeyecek bir rakam değil. Bu eksikler tamamlanırsa geri kalan farkı yönetim kurulu seve seve tamamlayacak. Çok iddialı söylüyorum, bu takımı muhafaza etsinler ben alttan katacağım adamla bu sene düşmemeye oynayan bu takımın seneye şampiyonluğa oynayacak yapısı var. Bu kadar net söylüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla” şeklinde konuştu.

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