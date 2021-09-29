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Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

29.09.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör İrfan Buz: - "Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu geliştirdikten sonra da skor anlamında gerçekten iyi olacak"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buz, son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında talihsiz bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, "Gereken pozisyonları golle sonuçlandırsaydık kazanmış olacaktık. Maalesef kaybettik. Ancak dediğimiz gibi oyun anlamında da çok daha farklı bir skor olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Hatayspor müsabakasına iyi hazırlandıklarını belirten İrfan Buz, şöyle konuştu:

"Malatyalıları seviyorum. Buraya geldiğimizde onları sevindirmeye çalıştık. İlk geldiğimde de burada 7 müsabaka oynanmıştı. Kümede kaldık, ikinci senemizde de Süper Lig'e çıktık. Geçen sezon da takımı Süper Lig'de bıraktık. Zaman zaman böyle dalgalanmalar oluyor. Onlar da haklı, biz de onlara cevap vermek durumundayız. Ama inanın iyi bir skor aldığımız takdirde çok daha farklı olacağını düşünüyorum. 3 puan almak istiyoruz. Tabii bu da iyi bir oyunla olur. Taraftarlarımızın arkamızda olduğunu biliyoruz. Onları da hissediyorum. Allah'ın izniyle bu hafta iyi hazırlanıp sonuç almak durumundayız."

İrfan Buz, oyunlarını geliştirmek istediklerini aktararak, "Biz maç kazanmak istiyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu geliştirdikten sonra da skor anlamında gerçekten iyi olacak. Skor almamız gerekiyor, onun da bilincindeyiz." diye konuştu.

- Hatayspor hazırlıkları

Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale taktik maçla tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Büyük ile Kubilay Kanatsızkuş katılmadı.

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

- Teknik Direktör İrfan Buz: - "Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu geliştirdikten sonra da skor anlamında gerçekten iyi olacak"

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