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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

09.07.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

BALIKESİR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu bayramın inşallah problemlerden, sıkıntılardan kurtuluşumuza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'ndeki evine gelen Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, bayram namazını Narlı Camisi'nde kıldı.

Erbakan, namaz sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bir bayrama daha kavuştukları için Allah'a şükrettiklerini dile getiren Erbakan, "Cenab-ı Allah, millet olarak nice bayramlara sağlık, huzur, afiyet içerisinde ulaşmayı inşallah nasip eylesin. Bu bayramda yaptığımız, yapacağımız ibadetlerimizi makbul eylesin, dualarımızı kabul eylesin." diye konuştu.

Fatih Erbakan, ülke ve millet olarak ciddi sıkıntılar yaşandığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle ekonomik problemler, alım gücünün düşmesi, enflasyon, fakirlik, yoksullaşma... Bununla beraber ahlaki ve manevi erozyona yol açan birtakım tehditlerle karşı karşıyayız. Çifte standartçı ve adaletsiz uygulamalarla karşı karşıyayız. Bütün bu problemlerimiz milletimiz tarafından da malumdur. Bu bayramın inşallah problemlerden, sıkıntılardan kurtuluşumuza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sadece ülkemizde değil bütün İslam aleminde zulüm ve sömürü altında inleyen bütün Müslümanların kurtuluşuna Cenab-ı Allah, bu bayramı vesile kılsın. İnşallah sıkıntıyla, çifte standartla, zulümle, sömürüyle, zorluklarla, maddi ve manevi sıkıntılarla geçirdiğimiz son bayram olmasını Cenab-ı Allah nasip etsin. Milletimizin de bütün İslam aleminin de maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olsun."

Erbakan, Kurban Bayramı tatilini Altınoluk'taki evinde geçirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bayram namazını Balıkesir'de kıldı

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