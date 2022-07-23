YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "Milli Görüş" önerisi:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "Milli Görüş" önerisi:

23.07.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İktidardakileri 'kasa başındakiler', masadakileri de 'masa başındakiler' olarak ifade ediyoruz. Bu iş, ne kasa başındakilerle çözülür ne de masa başındakilerle bu iş, milli görüşle çözülür"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İktidardakileri 'kasa başındakiler', masadakileri de 'masa başındakiler' olarak ifade ediyoruz. Bu iş, ne kasa başındakilerle çözülür ne de masa başındakilerle bu iş, milli görüşle çözülür." dedi.

Erbakan, "Temmuz Ayı İl Başkanları Toplantısı" öncesinde parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusuna değinerek, "Avrupa Birliği'nin kapısında 60 sendir bekletilen ve hala da üyelik ısrarlarını sürdürüp kapıda beklemeye devam eden Türkiye, İsveç ve Finlandiya’yı iki ay dahi NATO'nun kapısında bekletememiştir." diye konuştu.

Hükümetin, ekonomik kriz ve enflasyonun sorumlusu olarak, 15 Temmuz darbe girişimini gösterdiğini ifade eden Erbakan, bu durumun 15 Temmuz ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Bütçe açığına işaret eden Erbakan, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eksi 62 milyar dolar olduğunu iddia etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin yaptıkları net oranlarına da değinen Erbakan, "YKS oranları açıklandı. Tüm bu veriler, öğrencinin değil AK Parti'nin eğitim politikalarının sıfır çektiğinin göstergesidir. 20 senedir iktidardasınız, eğitim sistemi ve müfredat yeniden düzenlenebilirdi." görüşünü savundu.

Erbakan, iktidarı ve muhalefeti eleştirerek, "İktidardakileri 'kasa başındakiler', masadakileri de 'masa başındakiler' olarak ifade ediyoruz. Bu iş, ne kasa başındakilerle çözülür ne de masa başındakilerle, bu iş milli görüşle çözülür." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partisine üye olanlara rozet taktı.

Daha sonra "Temmuz Ayı İl Başkanları Toplantısı" basına kapalı olarak devam etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "Milli Görüş" önerisi:

- "İktidardakileri 'kasa başındakiler', masadakileri de 'masa başındakiler' olarak ifade ediyoruz. Bu iş, ne kasa başındakilerle çözülür ne de masa başındakilerle bu iş, milli görüşle çözülür"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:18
Yatsı
21:57
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.