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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

11.09.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Milli Görüş, kimseyi ötekileştirmemek, dışlamamak ve herkesi kucaklamak demektir. Milli Görüş, siyaseti ticaret olarak yapmak değil, siyaseti ibadet olarak yapmak demektir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün kimseyi ötekileştirmemek, dışlamamak ve herkesi kucaklamak demek olduğunu belirterek, "Milli Görüş, siyaseti ticaret olarak yapmak değil, siyaseti ibadet olarak yapmak demektir." ifadesini kullandı.

Erbakan, parti çalışmaları kapsamında geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret etti.

İlçe merkezinde İplikçi Camisi'ne giden Erbakan, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erbakan, tarihi Arasta Çarşısı esnafını da ziyaret ederek partisinin Akşehir ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Milli Görüş meşalesinin, 1969'da merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Konya'dan bağımsız milletvekili seçilmesiyle yandığını söyledi.

- "Milli Görüş, kimseyi ötekileştirmemek demektir"

Milli Görüş'ün önce maneviyat ve ahlak demek olduğunu ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Milli Görüş, bedel ödemek pahasına da olsa hakkın yanında saf tutmak demektir. Millet, ülke ve İslam alemi için bedel ödemeyi, fedakarlık yapmayı gözünü kırpmadan göze almak demektir. Milli Görüş, kimseyi ötekileştirmemek, dışlamamak ve herkesi kucaklamak demektir. Milli Görüş, siyaseti ticaret olarak yapmak değil, siyaseti ibadet olarak yapmak demektir. Milli Görüş, Konya'da ilk çıktığı gün ne dediyse 50 sene sonra aynı şeyleri söylemek, açılarından, istikametinden bir derece ödün vermemek demektir.

Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere sokaktaki vatandaş, Erbakan Hocamıza dua ediyor, neden? Çünkü 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini verdi, burada akan kadın ve çocuk kanı durmuş oldu. O günden beri Kıbrıs Türkü'nün burnu dahi kanamıyor."

Konuşmaların ardından Erbakan, katılımcılarla partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

- "Milli Görüş, kimseyi ötekileştirmemek, dışlamamak ve herkesi kucaklamak demektir. Milli Görüş, siyaseti ticaret olarak yapmak değil, siyaseti ibadet olarak yapmak demektir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da
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