Yenilenen Çorum Şehitliği törenle ziyarete açıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince çevre düzenlemesi yapılan; direği 50 metre yüksekliğinde olup 150 metrekarelik Türk bayrağının yer aldığı Çorum Şehitliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında törenle ziyarete açıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Bahabey Çamlığı'ndaki şehitlikte yapılan açılış töreninde, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür temennisinde bulundu.

Şehitliklerin bakım ve onarımından il özel idarelerinin sorumlu olduğunu belirten Çiftçi, şehit ailelerinden gelen talep üzerine Çorum Şehitliği, Şehitlik Abidesi ve Meçhul Asker Geçidi Şehitliği'nin bakım ve onarım sorumluluğunu Çorum Belediyesine devrettiklerini anlattı.

Çorum Belediyesinin çevre düzenlemesi yaptığını ifade eden Çiftçi, "Belediyemiz bütün bu mekanları şehitlerimizin hatırasına uygun hale getirdi. Gül bahçesine girer gibi şehitliğe giriyoruz. Abide daha fark edilir hale geldi. Meçhul Asker Geçidi'ndeki şehitlikte de insanlar mola verip şehidimize dua okuyor." dedi.

Çevre düzenlemesi için Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, "Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Bundan sonra inşallah hem 19 Eylül Gaziler Günü'nü hem de 18 Mart Şehitler Günü'nü bu nezih mekanda, şehitlerimizin huzurunda idrak edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın ise yaklaşık 4 milyon liraya mal olan onarım ve çevre düzenlemeleri için İçişleri Bakanlığından 1 milyon lira destek aldıklarını kaydetti.

Çorum'da hayata geçirdiği projeler arasında kendisini en çok şehitliğin onarım projesinin heyecanlandırdığını vurgulayan Aşgın, proje kapsamında şehitliğe mescit ve şehitler çeşmesi yapıldığını, asker anıtının kabirleri kapatmayacak şekilde yeniden konumlandırıldığını ve büyük bir Türk bayrağı diktiklerini ifade etti.

Aşgın, "İstedik ki bayrağımız şehitlerimize selam dursun. Çorum'un en yüksek bayrağı bu bayrak olsun istedik. Bayrak direğimiz 50 metre, bayrağımızın büyüklüğü 150 metrekare. Şehrimizin birçok noktasından görülüyor. Hamdolsun, şehrimizin en yüksek gönderine bayrağımızı çektik." ifadelerini kullandı.

Şehitliğin bahçe duvarlarını Malazgirt, İstanbul'un fethi, Çanakkale Zaferi ve 15 Temmuz'u simgeleyen rölyeflerle süslediklerini aktaran Aşgın, rölyef aralarına da çeşitli hadisler ekleyerek özellikle genç kuşağa şehitlik bilinci aşılamayı hedeflediklerine işaret etti.

Aşgın, çalışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldıklarına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Enerjimizi, bakış açımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, 'one minute' deyişi, vakarlı yürüyüşü, uluslararası siyasetteki başarısı, şanlı yürüyüşünden alıyoruz. Allah ondan razı olsun."

Törene İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.