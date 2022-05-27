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Yeşilçam'ın 'Keloğlan'ı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

27.05.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7'den 70'e hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Keloğlan karakterini canlandıran Rüştü Asyalı yıllar sonra ortaya çıktı. 25 yaşında şöhrete kavuşan ünlü isim şimdilerde 75 yaşında! İşte efsane ismin son hali...

1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Keloğlan hikayesini ekranlara taşıyan usta oyuncu, milyonların gönlünde taht kurdu.

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Yeşilçam efsanesi Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan, hala hafızalarda...

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Doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor merak edilirken, cevap sosyal medyadan bulundu.

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Oyunculuğu bırakan ve bir iletişim akademisinde dersler veren Rüştü Asyalı, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
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Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Rüştü Asyalı, son haliyle de dikkat çekti. 25 yaşındaki haliyle hatırlanan usta oyuncunun yaşlandığı görüldü.

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