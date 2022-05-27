Burcu Özberk'in giydiği ve çok sevilen otantik takıma uygun fiyatlı alternatif öneriler

Havaların ısınması hem ruhumuzda hem de kıyafetlerimizde çiçekler açtırıyor! Güneşli günlerin verdiği huzur ve rahatlık hâliyle gardıroplara da yansıyor. Sadeliği ve şıklığı buluşturan birbirinden şık parçalarla havalı görünümünüzü tamamlayabilir, adınızdan söz ettirebilirsiniz. Siz de tiril tiril kumaşları ve otantik desenleri üzerinizde taşımak ve bu yazın stil ikonu olma yolunda ilk adımı atmak istiyorsanız vakit kaybetmeden böyle buyurun!

1. Çiçek desenleriyle baharı getirin

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Holly Lolly Kadın Turuncu Crop Bluz ve Etek Takım ile bu yaza damga vurmaya hazır olun! Rengi, modeli ve duruşuyla tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak takım sayesinde çok şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Mini eteği ile düzgün fiziğinizi ortaya çıkarabilir, serin yaz rüzgârlarını teninizde hissedebilirsiniz. Bağlamalı crop bluzun ortaya çıkardığı şık göbek dekoltesiyle iddialı bir görünüm elde etmeniz mümkün. Takımla gelen bandana aksesuarı sayesinde çok daha havalı görünebilirsiniz. Turuncu çiçek desenlerini tamamlamak için aksesuar olarak renkli bileklikler ve halhallar tercih edebilirsiniz.

2. Renklerine âşık olacaksınız

İkili takım modasına uymak ve en güzellerinden birini üstünüzde taşımak ister misiniz? TRENDYOLMİLLA Yeşil Çiçek Baskılı Alt-Üst Takım, tam da bu tanıma uyuyor! Büyüleyici renklerine hayran kalacağınız model, bu sezon gardıroplarınızın vazgeçilmezi olmaya aday! Karpuz kolları ve fırfırlı eteği ile oldukça şık bir tasarım. V yakası sayesinde klasik bir görünüm kazanan bluzunun kare şeklindeki sırt dekoltesi, iddialı bir imaj çizmenizi sağlayacak! Mavi ve pembe tonlarının ağırlıkta olduğu takımı, beyaz spor ayakkabılarla günlük; topuklu ayakkabılarla ise gece davetlerinde kullanabilirsiniz.

3. Kırmızıyla her zaman 1-0 öndesiniz!

Keşfet Butik Kırmızı Eteği Yırtmaçlı Crop Takım ile hem sevimli hem şık görünen kombinlere imza atmanız çok kolay! Tiril tiril kumaşı sayesinde tüm yaz üzerinizde taşımak isteyeceğiniz model, sizi rahat ettirmenin yanı sıra şık bir görünüme de kavuşturacak! Asimetrik kesim eteği sayesinde yürürken bile zarif görünebilir, fırfır detaylı kollarıyla stilinizi tamamlayabilirsiniz. Şıklığı ve konforu bir arada yakalamanızı sağlayacak modelin lastikli bel kısmı ise rahatça hareket etmeye imkân tanıyor. Kırmızı rengin hâkim olduğu beyaz desenli modeli, dilerseniz beyaz sandalet ve küçük bir sırt çantasıyla kombinleyerek spor bir tarz oluşturabilirsiniz.

4. Hem spor hem şık

TRENDYOLMİLLA Çiçek Desenli Bluz Etek Takım, farklı aksesuarlarla birlikte kullanarak hem gece hem gündüz davetlerine uyarlayabileceğiniz şahane bir model. Her mevsim siyahtan vazgeçemeyenlerin bayılacağı ikili takım ile gündüz arkadaşlarınızla buluşmaya gidebilir, gece ise açık hava davetlerinde boy gösterebilirsiniz. Derin V yakasını tamamlayan dökümlü kol modeli sayesinde zarif bir görünüme kavuşabilirsiniz. Modelin kemer detayının, bel kıvrımınızı ortaya çıkaracağı kesin! Düzgün fiziğinizi gözler önüne sermenizi sağlayacak yırtmaç detayıyla da podyumda yürüyormuşçasına iddialı bir imaj çizmeniz mümkün. Beyaz çiçek desenli takımı kombinlemek için iri çiçekli küpeler tercih edebilir, saçlarınızı enseden dağınık şekilde toplayabilirsiniz.

5. Yaz mevsiminin vazgeçilmez rengi: beyaz

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Holly Lolly Beyaz Crop Şort Takım, sıcak yaz günlerinde rahatlığından vazgeçemeyenler için ideal. Yumuşacık pamuklu kumaşı sayesinde kavurucu günlerde bile konforunuz bozulmaz. Dökümlü duruşu sayesinde mini etek gibi görünen şortu, cropla tamamlayarak havalı bir tarz oluşturabilirsiniz. Bluzun kenarları lastikli olduğu için modeli ister omuzlarınızı açıkta bırakacak şekilde Madonna yaka ister kare yaka olarak kullanabilirsiniz. Bronz tende bir pırlanta gibi parlayacak beyaz takımı, dilerseniz renkli topuklu ayakkabılarla kombinleyerek yaz partilerine katılabilir, saçlarınıza minik çiçekler takabilirsiniz. Spor bir tarz oluşturmak için beyaz renkli spor ayakkabı ve sırt çantasıyla da tercih edebilirsiniz.

6. Hem renkli hem otantik

TRENDYOLMİLLA Çiçek Desenli Viskon Takım ile gittiğiniz mekânlara yazı da beraberinizde götürebilirsiniz. Rengârenk desenleri ve tiril tiril kumaşı sayesinde benzersiz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Dahası ani gelişen planlara bile çok kısa sürede hazırlanabilirsiniz. Takımın kat kat dikimli eteğiyle sevimli bir imaj çizebilir, yürürken dahi dans ediyormuşçasına zarif görünebilirsiniz. Fırfır detaylı yaka kısmı ve ölçülü dekoltesi günlük giyim için de oldukça ideal. Bluzun büzgü detayları, üst bedeninizi sıkıca saracağı için çok daha formda görüneceksiniz! Baharın tüm renklerini üzerinde taşıyan modeli, dilerseniz taba renkli sandalet ve bez bir çantayla kombinleyebilirsiniz.

7. Nostaljik rüzgârlar estirin

TRENDYOLMİLLA Haki Volanlı Puantiye Desenli Takım hem trendi yakalamak hem nostaljik rüzgârlar estirmek isteyen kişiler için özel olarak üretilmiş desek abartmış olmayız! Rengi, modeli ve duruşuyla hayran kalacağınız takım ile yaz düğünlerine katılabilir, plaj partilerinde doyasıya eğlenebilir ya da gündüz arkadaşlarınızla buluşarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Göbeği açıkta bırakan modeli, fiziğinizi ön plana çıkarmak için birebir! Düğme ve fırfır detayları sayesinde daha şık bir görünüm kazanan bluz, zarif V yaka dekoltesiyle de oldukça dikkat çekici. Giydiğiniz andan itibaren hiç çıkarmak istemeyeceğiniz takımı, sandalet ve hasır bir çantayla kombinleyebilirsiniz.

8. Kusursuz bir şıklık yakalayın

XHAN Mor Çiçekli Üçlü Takım, kombin yapmakta zorlananların imdadına yetişiyor! Her biri birbirinden şık üç parça sayesinde gidemeyeceğiniz mekân yok. Göbeği açıkta bırakan crop üstü, iddialı göğüs dekoltesini dengeleyen dökümlü pantolonu ve oversize ceketiyle kusursuz bir görünüme kavuşmamanız mümkün değil. İç açıcı renk ve desenleriyle dikkat çeken takımı, günlük hayatta gönül rahatlığıyla tercih edebilir ya da şık modelle sahil kenarında romantik bir akşam yemeğine katılabilirsiniz. Nude rengi küçük bir el çantası ve aynı tonda topuklu bir ayakkabıyla kombinleyerek stilinizi daha güçlü bir hâle getirebilirsiniz.

9. Aynadaki yansımanıza bayılacaksınız

TRENDYOLMİLLA Çiçek Desenli Fırfırlı Takım, şıklığı detaylarında saklı şahane bir model. Kat kat dökümlü etek kısmı ve fırfır detayları modele hareketli bir hava katıyor. Modelin iddialı derin V yaka dekoltesini dengeleyen minik çiçek desenleri sayesinde çok daha enerjik bir imaj çizmeniz mümkün. Bluzun kuşak detayını hem sırt kısmından hem göğüs altından bağlayarak kullanabilirsiniz. Eteğin büzgülü üst kısmı sayesinde belinizin çok daha ince görüneceği garanti! Mor ve kırmızı renklerin yoğun kullanıldığı takımı, gold renk aksesuarlarla kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz kırmızı bir çantayla da görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.