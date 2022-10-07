Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi'nin yıllara meydan okuyan güzelliğine yorum yağdı! "Yaşlansanız bile..."

1972 yılında "Türkiye Güzellik Yarışması"nda birincilik derecesi elde eden Hale Soygazi, İtalya'da girmiş olduğu "Avrupa Sinema Güzeli" yarışmasında da birincilik getirmişti. Ardından Türk sinemasında önemli yapımlarına imza atmaya başladı.



Sinema hayatındaki ilk filmine "Kara Murat: Fatih'in Fedaisi" ile adım atan oyuncu Vurun Kahpeye, Maden, Bir Yudum Sevgi, Gündüz Düşleri gibi bir çok filmlerde hafızalara kazındı.



1978 yılında Cüneyt Arkın ve Tarık Akan'ın da bulunduğu Maden isimli filmde oynadığın karakterle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü aldı.

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı " Bir Yudum Sevgi" filmiyle Soygazi'ye ikinci kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı.



Tiyatro sahnesinde ilk defa 2001 yılında "Küçük Prens" adlı oyunla yer alan Soygazi bir çok başarılı rollere imza attı.



Son olarak sosyal me dya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hale Soygazi'nin yıllar içindeki değişimi ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Soygazi'ye yorum yapan takipçileri, "Yaşlansanız bile güzelliğiniz değişmemiş" , "Her zaman duru güzelsiniz" yazdı.