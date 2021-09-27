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Yeşim Ceren Bozoğlu adeta eridi! Doktorlar dizisinin yıldızı 58 kilo birden verdi!

27.09.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Doktorlar'da 'Gestapo' karakterini canlandıran ve O Hayat Benim, Kuruluş Osman gibi dizilerde de rol alan sevilen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali şaşırttı. Sevilen oyuncu mide küçültme ameliyatı sonrası adeta eridi. 58 kilo birden verdiği ortaya çıkan oyuncunun son hali sosyal medyada olay oldu. İşte Bozoğlu'nun çok konuşulan son hali...

Doktorlar dizisinde 'Gestapo' karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak geçirdiği mide küçültme operasyonu ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada paylaşımlar yapmaya devam eden oyuncunun paylaştığı fotoğraf şaşırttı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN DEĞİŞİMİ OLAY OLDU!

Daha önce Doktorlar, Geniş Aile ve O Hayat Benim gibi pek çok dizide rol alan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun geçirdiği estetik sonrası son hali olay oldu.
29 Temmuz 1974 doğumlu ve 47 yaşında olan Bozoğlu, son olarak Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun rolünü canlandırmıştı.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmen olarak bilinen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun mide küçültme operasyonu geçirdiği biliniyordu. .

58 KİLO BİRDEN VERDİ!

58 KİLO BİRDEN VERDİ!
Operasyon sonrası adeta bambaşka birine dönüşen Bozoğlu'nun mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo verdiği ortaya çıkmıştı.

'YANAĞINI İNCELTTİ' İDDİASI!

'YANAĞINI İNCELTTİ' İDDİASI!
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bazı takipçileri ise, oyuncunun bişektomi (yanak inceltme ameliyatı) geçirdiğini de iddia etti.
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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Ceren Bozoğlu
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