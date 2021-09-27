Yeşim Ceren Bozoğlu adeta eridi! Doktorlar dizisinin yıldızı 58 kilo birden verdi!

Doktorlar dizisinde 'Gestapo' karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak geçirdiği mide küçültme operasyonu ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada paylaşımlar yapmaya devam eden oyuncunun paylaştığı fotoğraf şaşırttı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN DEĞİŞİMİ OLAY OLDU!

Daha önce Doktorlar, Geniş Aile ve O Hayat Benim gibi pek çok dizide rol alan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun geçirdiği estetik sonrası son hali olay oldu.

29 Temmuz 1974 doğumlu ve 47 yaşında olan Bozoğlu, son olarak Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun rolünü canlandırmıştı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmen olarak bilinen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun mide küçültme operasyonu geçirdiği biliniyordu. .

58 KİLO BİRDEN VERDİ! Operasyon sonrası adeta bambaşka birine dönüşen Bozoğlu'nun mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo verdiği ortaya çıkmıştı.