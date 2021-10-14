Yetişkin film sektörünü bırakıp Hollywood'a geçiş yapan Sasha Grey'in şaşkına çeviren öyküsü!

Eski yetişkin film yıldızı Sasha Grey'in, cinsel içerikli film oyunculuğundan, Hollywood'a uzanan hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız...
İŞTE SASHA GREY'İN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN HAYAT HİKAYESİ:
14 Mart 1988 yılında ABD'de doğan Sasha Grey, Kaliforniya'da büyüdü.
Lise yıllarındayken cinsel içerikli filmlere ilgi duymaya başladı.
18 yaşındayken yetişkin film sektörüne girmeye karar verdi ve çalışmak için 2006 yılında Los Angeles'a taşındı.
Filmlerde Anna Karina adını kullanan yıldız, en prestijli yetişkin film ödüllerinin verildiği AVN'de birçok ödül kazandı.
Uzun yıllar cinsel içerikli film oyuncusu olan Grey, sektörü bırakma kararı aldı.
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