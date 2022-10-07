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Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

07.10.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

İSTANBUL (AA) - AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, depremde hasar gördüğü için yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin 3 yıldır yeniden yapılamadığını belirterek, tepki gösterdi.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve beraberindeki bir grup, Avcılar'daki Merkez Ulu Cami'nin önünde toplandı. "Sayın İmamoğlu Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camimizin yapımını neden engelliyorsunuz" yazılı pankart açan gruptakiler, sloganlar atarak Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'ne yürüdü.

Grup adına basın açıklaması yapan Abdullah Küçükoğlu, 40 yıl önce Hacı Ahmet Tükenmez'in cami yapılması için arsayı vakfettiğini belirterek, buna sahip çıkmak için gerekenleri yapacaklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce depremde hasar gören caminin minaresinin yıkıldığını hatırlatan Küçükoğlu, sonra yıkılan caminin 3 yıldır yeniden yapılmadığını dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ile müftülüğün caminin yapımıyla ilgili bir süreç başlattıklarını belirten Küçükoğlu, "Ne yazık ki biz bu süreçten bir netice alamadık. Daha sonra Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir arsa takası, belediye meclisinde oy çokluğuyla geçti. Bu oy çokluğundan sonra buranın devri hazineye yapılacaktı. Ne yazık ki İmamoğlu, belediye meclisinin oy çokluğuyla almış olduğu bu kararını veto etmiştir. Bunu Avcılar'daki tüm komşularımızın ve Müslümanların vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması sırasında grubun yanına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise caminin mutlaka yeniden yapılacağını belirterek, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

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