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Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

06.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yeni sezona hazırlık yapılıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, şehrin kültür ve turizmine önemli katkı sağlayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Merkezde devam eden çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan brifing aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını masaya yatırdıklarını aktaran Algın, "Geride kalan sezonda yaklaşık 400 bin misafirimizi ağırladık. Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın farklı noktalarından birçok kayakseveri misafir ettik. Pandeminin etkileri olmasına rağmen iyi bir sezon geçirdik. Önümüzdeki kış sezonu için de neler yapacağımıza dair arkadaşlarımızla verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Algın şunları kaydetti:

"Yeni sezona hazırlık amacıyla pistlerin genişletilmesi, teknik altyapının güçlendirilmesi, kadromuzun güçlendirilmesi, insanların vakit geçireceği alanların daha verimli kullanabilmesine yönelik birçok çalışmayı, plan ve projeleri değerlendirdik. İnşallah kayakseverler bu kış sezonunda tesisi çok daha verimli kullanacak ve Yıldız Dağı'nın tadını daha çok çıkarmış olacak."

Kadir Algın, merkezin Sivas için önemli bir yatırım olduğuna dikkati çekerek "Burada Sivas'ın kışından da karından da faydalanacağız. 'Karı da kışı da nimet olarak bileceğiz.' sloganıyla buraya önemli yatırımlar yaptık ve bunları da devam ettiriyoruz. İnşallah bu sezon da çalışmalarımızı bitirdikten sonra Türkiye'den, dünyadan misafirlerimizi bekleyeceğiz. Kendilerine çok eğlenceli, kayaktan keyif alabilecekleri bir sezon hazırlıyoruz. İnşallah kazasız belasız tamamlarız." açıklamasında bulundu.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

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