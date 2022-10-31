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  4. Yıldız isme beklenmedik tepki! "Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötüsüydü"

Yıldız isme beklenmedik tepki! "Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötüsüydü"

31.10.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 12. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-2 mağlup etmeyi başarırken, mücadelenin ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçına dair yazılar...

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 12. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 5-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi hat-trick yaptı.

Alınan bu skor sonrası ünlü spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇINA DAİR YAZILAR:

FUTBOLUN YENİ SIRRI: TAKTİKSEL MANİPÜLASYON (Uğur Meleke / Hürriyet)

FUTBOLUN YENİ SIRRI: TAKTİKSEL MANİPÜLASYON (Uğur Meleke / Hürriyet)
Jesus’un F.Bahçe’si Spaletti’nin Napoli’si gibi. Futbol artık hatlar arası boşlukları bulmakla ilgili bir konu değil. Çünkü herkes doğru duruyor, bütüncül hareket ediyor, kısa mesafede oynuyor ve kimse bloklar arası kolay boşluk bırakmıyor. “Futbol artık oyuncular arasında boşluk bulmakla ilgili” diyor Spalletti.
Oyuncular arası boşluk bulabilmek için de bir rakibinizi manipüle etmeli, alanını terk etmeye zorlamalısınız. Jesus’un Fenerbahçe’sinin sırrı da Spalletti’nin Napoli’siyle benzer. Geride pasla da, önde hücum presle de bir-iki rakibi manipüle ediyor ve alanını terk etmesini-hata yapmasını sağlıyorlar. Dün de pozisyonları ve golleri böyle buldular.

JESUS KARŞI HAMLE YAPMALI

JESUS KARŞI HAMLE YAPMALI
Ancak Jesus’un özellikle Avrupa’da şunu unutmaması gerek: Rakipleriniz de artık sizin ofsayt taktiğinizi manipüle ediyor, bir oyuncunuzu kandırarak hattı bozmayı başarıyorlar. Perşembe Rennes, dün İstanbulspor ikişer örneğini izlettiler bunun. Jorge Jesus’tan bu konuda bir karşı hamle gelmesi gerekiyor artık.

TIPKI BiR KUŞ SÜRÜSÜ GiBi

TIPKI BiR KUŞ SÜRÜSÜ GiBi
İstanbulspor, Süper Lig’in en zayıf kadrosuna sahip olmasına rağmen iyi antrene edilen bir takım. Bloklar arası kolay boşluk vermiyorlar, bir kuş sürüsü nizamında hareket ediyorlar.
Dün Fenerbahçe’nin yüksek savunma hattının arkasına Jetmir Topalli’nin doğru koşularıyla sarktılar, pozisyonlar buldular. Eğer İbrahim Yılmaz biraz daha dikkatli olsa, basit ofsaytlara düşmese takımı bir-iki net pozisyon daha bulabilirdi.
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