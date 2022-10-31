Yıldız isme beklenmedik tepki! "Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötüsüydü"

Süper Lig'in 12. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 5-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi hat-trick yaptı. Alınan bu skor sonrası ünlü spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İŞTE İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇINA DAİR YAZILAR:

FUTBOLUN YENİ SIRRI: TAKTİKSEL MANİPÜLASYON (Uğur Meleke / Hürriyet) Jesus’un F.Bahçe’si Spaletti’nin Napoli’si gibi. Futbol artık hatlar arası boşlukları bulmakla ilgili bir konu değil. Çünkü herkes doğru duruyor, bütüncül hareket ediyor, kısa mesafede oynuyor ve kimse bloklar arası kolay boşluk bırakmıyor. “Futbol artık oyuncular arasında boşluk bulmakla ilgili” diyor Spalletti.

Oyuncular arası boşluk bulabilmek için de bir rakibinizi manipüle etmeli, alanını terk etmeye zorlamalısınız. Jesus’un Fenerbahçe’sinin sırrı da Spalletti’nin Napoli’siyle benzer. Geride pasla da, önde hücum presle de bir-iki rakibi manipüle ediyor ve alanını terk etmesini-hata yapmasını sağlıyorlar. Dün de pozisyonları ve golleri böyle buldular.

JESUS KARŞI HAMLE YAPMALI Ancak Jesus’un özellikle Avrupa’da şunu unutmaması gerek: Rakipleriniz de artık sizin ofsayt taktiğinizi manipüle ediyor, bir oyuncunuzu kandırarak hattı bozmayı başarıyorlar. Perşembe Rennes, dün İstanbulspor ikişer örneğini izlettiler bunun. Jorge Jesus’tan bu konuda bir karşı hamle gelmesi gerekiyor artık.

TIPKI BiR KUŞ SÜRÜSÜ GiBi İstanbulspor, Süper Lig’in en zayıf kadrosuna sahip olmasına rağmen iyi antrene edilen bir takım. Bloklar arası kolay boşluk vermiyorlar, bir kuş sürüsü nizamında hareket ediyorlar.