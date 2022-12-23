SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Stefan Kuntz'a öyle bir yanıt verdi ki... "Kendimi Türk hissetmiyorum"

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Stefan Kuntz'a öyle bir yanıt verdi ki... "Kendimi Türk hissetmiyorum"

23.12.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ismi Galatasaray ile anılan ancak henüz bir somut adım atılmayan Deniz Undav bu kez bambaşka bir konu ile gündemde. Stefan Kuntz'un A Milli Takıma davet etmemesi nedeniyle eleştirildiği 26 yaşındaki golcü ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, Deniz Undav'ın tecrübeli hocaya verdiği yanıt gündem oldu. İşte detaylar...

Deniz Undav

Deniz Undav

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bonservisi İngiliz ekibi Brighton'da bulunan 26 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav için geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın devreye girdiği, Sarı-Kırmızılılar'ın golcü oyuncu için İngiliz ekibi ile masaya oturduğu iddia edilmişti.

KUNTZ ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ 

KUNTZ ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ 

İsmi Galatasaray ile anılan Undav için bu gelişmeler yaşanırken, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un da Undav ile görüşerek kendisini Türk Mili Takımı'nda oynamaya davet ettiği ve ikili arasında bir görüşme gerçekleştiği öne sürüldü.

ALDIĞI CEVAP ŞOKE ETTİ 

ALDIĞI CEVAP ŞOKE ETTİ 

Daha önce Deniz Undav'ı milli takıma çağırmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Stefan Kuntz'un, kiralık olarak formasını giydiği Union SG'de yılın oyuncusu seçilen oyuncu ile yaptığı görüşmede aldığı cevap ise Alman çalıştırıcıyı adeta şoka uğrattı.

"KENDİMİ TÜRK HİSSETMİYORUM" 

"KENDİMİ TÜRK HİSSETMİYORUM" 

Yapılan görüşmede Deniz Undav'ın etnik kökeninden bahsettiği ve Türk Milli Takımı’nda oynamak istemediğini, kendisini Türk hissetmediğini söylediği iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Deniz Undav son dakika galatasaray milli takım yaşında de

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı!

Abramoviç'in hayali Galatasaray'ı satın almak

Abramoviç'in hayali Galatasaray'ı satın almak

Galatasaray maçında skandal hakem kararı

Galatasaray maçında skandal hakem kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.