Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Stefan Kuntz'a öyle bir yanıt verdi ki... "Kendimi Türk hissetmiyorum"

Bonservisi İngiliz ekibi Brighton'da bulunan 26 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav için geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın devreye girdiği, Sarı-Kırmızılılar'ın golcü oyuncu için İngiliz ekibi ile masaya oturduğu iddia edilmişti.
İsmi Galatasaray ile anılan Undav için bu gelişmeler yaşanırken, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un da Undav ile görüşerek kendisini Türk Mili Takımı'nda oynamaya davet ettiği ve ikili arasında bir görüşme gerçekleştiği öne sürüldü.
Daha önce Deniz Undav'ı milli takıma çağırmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Stefan Kuntz'un, kiralık olarak formasını giydiği Union SG'de yılın oyuncusu seçilen oyuncu ile yaptığı görüşmede aldığı cevap ise Alman çalıştırıcıyı adeta şoka uğrattı.
Yapılan görüşmede Deniz Undav'ın etnik kökeninden bahsettiği ve Türk Milli Takımı’nda oynamak istemediğini, kendisini Türk hissetmediğini söylediği iddia edildi.