Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Stefan Kuntz'a öyle bir yanıt verdi ki... "Kendimi Türk hissetmiyorum"

KUNTZ ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

İsmi Galatasaray ile anılan Undav için bu gelişmeler yaşanırken, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un da Undav ile görüşerek kendisini Türk Mili Takımı'nda oynamaya davet ettiği ve ikili arasında bir görüşme gerçekleştiği öne sürüldü.