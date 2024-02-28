Yıldız Tilbe ile Simge'nin 'Aşkın Olayım' düeti gündem oldu! Tarzları dikkat çekti

Yıldız Tilbe'nin konserine giden şarkıcı Simge eğlendiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sevilen iki ünlü sanatçının Simge'nin Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' parçasını düet yaptığı anlar gündem oldu.
Ünlü sanatçı Simge "Ben nereye gidiyorum böyle?" notuyla paylaşım yaptı.
Sanatçının iddalı tarzı dikkat çekti.
Yılıdız Tilbe'nin konserine giden Simge, paylaşımına "Geldi inanılmaz kadın" şeklinde yazdı.
İkili Simge'nin Icardi ile özdeşleşen hit parçası 'Aşkın Olayım'ı seslendirdi.
Simge, Yıldız Tilbe ile düet yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.