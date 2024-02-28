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Yıldız Tilbe ile Simge'nin 'Aşkın Olayım' düeti gündem oldu! Tarzları dikkat çekti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.02.2024 20:27
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Müzik dünyasının sevilen ismi Simge meslektaşı Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Arkadaşlarıyla eğlenceli dakikalar yaşayan ünlü sanatçı sosyal medya hesabında peş peşe paylaşım yaptı. Soluğu sahnede alan Simge, Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' parçasını Yıldız Tilbe ile düet yaptı. O anlar gündem olurken ikilinin tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

Yıldız Tilbe'nin konserine giden şarkıcı Simge eğlendiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sevilen iki ünlü sanatçının Simge'nin Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' parçasını düet yaptığı anlar gündem oldu.

Youtube

ÜNLÜ SANATÇILARDAN 'AŞKIN OLAYIM' DÜETİ!

Ünlü sanatçı Simge "Ben nereye gidiyorum böyle?" notuyla paylaşım yaptı. 

Sanatçının iddalı tarzı dikkat çekti. 

Yılıdız Tilbe'nin konserine giden Simge, paylaşımına "Geldi inanılmaz kadın" şeklinde yazdı. 

İkili Simge'nin Icardi ile özdeşleşen hit parçası 'Aşkın Olayım'ı seslendirdi. 

Simge, Yıldız Tilbe ile düet yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe simge sosyal medya
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