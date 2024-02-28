Yıldız Tilbe ile Simge'nin 'Aşkın Olayım' düeti gündem oldu! Tarzları dikkat çekti

Yıldız Tilbe'nin konserine giden şarkıcı Simge eğlendiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sevilen iki ünlü sanatçının Simge'nin Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' parçasını düet yaptığı anlar gündem oldu.

