MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız Tilbe menajerinin evinde kurtlarını döktü! Dansı sosyal medyanın diline düştü

Yıldız Tilbe menajerinin evinde kurtlarını döktü! Dansı sosyal medyanın diline düştü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 17:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı son olarak Özgür Aras'ın doğum günü partisindeki dansıyla sosyal medyayı salladı. Tilbe, menajerinin evinde adeta kurtlarını döktü.

Türk müziğinin efsanevi sesi Yıldız Tilbe sık sık açıklamaları ve tarzı ile gündeme geliyor. Canı sıkıldıkça tarzını değiştiren Tilbe her paylaşımıyla olay oluyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

DANSIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tilbe, bu defa çılgın dansıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, menajerinin evinde adeta kurtlarını döktü.
45 yaşına giren ünlü iletişimci Özgür Aras önceki gün doğum gününü dostlarıyla evinde verdiği bir partiyle kutladı.
Partiye yakın arkadaşlarının yanı sıra ünlü dostları Deniz Seki, Yıldız Tilbe, Ece Seçkin, KÖFN grubu (Salman Tin ve Bile Kağan Etil), Ersay Üner, Fatma Turgut, Kobra Murat, Pınar Soykan, Seçkin Süngüç, Önder Tiryaki, Seda Mete gibi isimler katıldı.
Doğum günü partisinde oldukça eğlenen Yıldız Tilbe, şarkıya kendini fena kaptırdı. Kendine has dans tarzı ile gönüllere taht kuran Tilbe, kurtlarını döktü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Tilbe'nin dansına; 'Yine döktürmüş', 'Harika oynamış', 'Bu kadın başka', 'Böylesi görülmedi' gibi yorumlar yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Park kavgası cinayetle bitti! Önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

Park kavgası cinayetle bitti! Önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

Ara transferin son gününde bomba! 'Karim Benzema Türkiye'ye geldi'

Ara transferin son gününde bomba! 'Karim Benzema Türkiye'ye geldi'

Yeniden Refah'ın İstanbul için teklif götürdüğü isim belli oldu! AK Parti'den İstanbul'a adayı olmak istiyordu

Yeniden Refah'ın İstanbul için teklif götürdüğü isim belli oldu! AK Parti'den İstanbul'a adayı olmak istiyordu

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

Türkiye’de de bulundu! Böylesi çok nadir çıkıyor, türünü bile henüz tespit edemediler

Türkiye’de de bulundu! Böylesi çok nadir çıkıyor, türünü bile henüz tespit edemediler

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.