Yıldız Tilbe menajerinin evinde kurtlarını döktü! Dansı sosyal medyanın diline düştü

Türk müziğinin efsanevi sesi Yıldız Tilbe sık sık açıklamaları ve tarzı ile gündeme geliyor. Canı sıkıldıkça tarzını değiştiren Tilbe her paylaşımıyla olay oluyor.





DANSIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tilbe, bu defa çılgın dansıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, menajerinin evinde adeta kurtlarını döktü.

45 yaşına giren ünlü iletişimci Özgür Aras önceki gün doğum gününü dostlarıyla evinde verdiği bir partiyle kutladı.

Partiye yakın arkadaşlarının yanı sıra ünlü dostları Deniz Seki, Yıldız Tilbe, Ece Seçkin, KÖFN grubu (Salman Tin ve Bile Kağan Etil), Ersay Üner, Fatma Turgut, Kobra Murat, Pınar Soykan, Seçkin Süngüç, Önder Tiryaki, Seda Mete gibi isimler katıldı.

Doğum günü partisinde oldukça eğlenen Yıldız Tilbe, şarkıya kendini fena kaptırdı. Kendine has dans tarzı ile gönüllere taht kuran Tilbe, kurtlarını döktü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.