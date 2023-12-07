Yıldız Tilbe onu sahnede öpücüklere boğdu!

Güçlü sesi, unutulmaz şarkıları ve farklı tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam bir mekanda sahne aldı. Dansı ile sosyal medyada gündem olan ünlü ismin sahnede bir kişiyi öptüğü anlar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Farklı kıyafeti, ayakkabıları ve permalı kıvırcık saçlarıyla sergilediği dans gösterisi ile çok konuşulan Yıldız Tilbe'nin o anları sosyal medyada defalarca paylaşıldı.



