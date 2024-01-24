Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ismini değiştireceğini açıkladı! Bakın ismini ne koyacak

Oyuncu "Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir dolunay ritüeli sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür" dedi.