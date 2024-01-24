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  4. Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ismini değiştireceğini açıkladı! Bakın ismini ne koyacak

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ismini değiştireceğini açıkladı! Bakın ismini ne koyacak

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 13:31 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, konuk olduğu bir programda ismini 'Be' olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Açıklaması kısa sürede gündem olmayı başardı. Oyuncu ayrıca belini kırdığı kazadan da bahsetti.

Daha önce Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Güz Sancısı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Belçim Bilgin sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşuluyor.

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İSMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİNİ AÇIKLADI

Daha önce Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Güz Sancısı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Belçim Bilgin yıllara meydan okuyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her paylaşımı olay oluyor. Oyuncu son olarak NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunumunu yaptığı “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

Bilgin, pogramda belinin kırıldığı ve 6 ay yatmak zorunda kaldığı korkunç kazayı anlattı.

Oyuncu "Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir dolunay ritüeli sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür" dedi.

Kaza sonrası zor süreç geçirdiğini söyleyen oyuncu, hayranlarını şaşırtan bir açıklamada da bulundu.

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Belçim Bilgin Oyuncu ele kelebeğin kelebe
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