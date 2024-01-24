Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ismini değiştireceğini açıkladı! Bakın ismini ne koyacak

Daha önce Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Güz Sancısı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Belçim Bilgin sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşuluyor.
Daha önce Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Güz Sancısı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Belçim Bilgin yıllara meydan okuyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her paylaşımı olay oluyor. Oyuncu son olarak NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunumunu yaptığı “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Bilgin, pogramda belinin kırıldığı ve 6 ay yatmak zorunda kaldığı korkunç kazayı anlattı.
Oyuncu "Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir dolunay ritüeli sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür" dedi.
Kaza sonrası zor süreç geçirdiğini söyleyen oyuncu, hayranlarını şaşırtan bir açıklamada da bulundu.