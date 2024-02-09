Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ndeki 'Hatıran Yeter' yorumu sosyal medyayı salladı! "Ferdi Tayfur'a bıraksaydı"

İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmüyor. Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü'nün sahneleri dizi başlamadan sosyal medyada gündem yaratmıştı. Dizi yayınlandıktan sonra her bölümü çok konuşulan İnci Taneleri'nin bu akşamki bölümüne Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan damga vurdu.
Tartışmaların odağındaki tanıtımları ile yayına başlayan İnci Taneleri gündemden düşmüyor. Son bölümünde Yılmaz Erdoğan’ın Ferdi Tayfur’un şarkısı Hatıran Yeter’i seslendirmesi sosyal medyada yine en çok konuşulanlar arasına girdi.
Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu gibi güçlü isimlerin bulunduğu dizi, ilk fragmanda tüm dikkatleri üzerine çeken Dilber dansıyla ülkenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Kimileri diziyle beraber pavyon kültürünü eleştirdi, kimileri de tam tersini savundu.
Ferdi Tayfur’un 1990 yılındaki albümünde yer alan şarkı bir anda yeniden gündem oldu. Ferdi Tayfur, İnci Taneleri ve Yılmaz Erdoğan sosyal medyada en çok konuşulan başlıkların arasına girdi.
Ferdi Tayfur'un ikonik şarkısını seslendiren Yılmaz Erdoğan'ın yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimi sosyal medya kullancısı Yılmaz Erdoğan'ın yorumunu beğenirken, kimi ise eleştirdi.