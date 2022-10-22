Yok artık, bunu da yaptı! Wanda Nara'dan Galatasaray'a protesto...

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamayla ilişkilerine son verdiklerini duyuran Wanda Nara Icardi çifti için iddiaların ardı arkası kesilmezken, Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY'IN DA ADI KARIŞTI

Kısa süre önce Wanda Nara ile Icardi’nin ayrılığı sonrası 60 milyon Euro’luk bir servetin nasıl bölüşüleceği tartışma konusu olurken, boşanma davasındaki tazminat kısmına Galatasaray’ın adı da karıştı. İddiaya göre; Wanda Nara, Icardi transferi için Galatasaray’a 1 milyon euro’luk menajerlik faturası kesti. Galatasaray henüz rakamı Nara’nın hesabına yatırmadı. Nara ise bu paranın bir an önce hesabına yatırılması için protesto çekti.

"BU RAKAMI HUKUKSUZ İSTİYOR"

Galatasaray’ın 1 milyon Euro’luk danışmanlık ücretini yatırmaması ile ilgili bir iddia da ortaya atıldı. Bir tanesi Mauro Icardi’nin ayrılığı eşinin kendisi üzerinden daha fazla para kazanmasını istemediği için “Menajerim artık kendisi değil, bu rakamı hukuksuz olarak istiyor” dedi ve ödemenin durdurulmasını istedi. Bir diğeri ise Galatasaray’ın danışmanlık ücretini ödemek için önünde henüz zaman olduğü, Wanda Nara’nın çektiği protesto sadece eski eşi Icardi’ye gözdağı vermek amacıyla...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi’nin maaşını "750 bin Euro, artı bonus olarak 20 gol atarsa 75 bin Euro, her galibiyete 3 bin Euro vereceğiz” şeklinde açıklamış ancak eşi Wanda Nara’nın alacağı menajerlik ücreti hakkında bir bilgi verilmedi.