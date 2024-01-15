Yok artık dedirten görüntü... Sosyal medya fenomeni Cem Özkök bu sefer de kınalı ayaklarıyla gündem oldu!

Özkök, paylaşımına, "Annem ile kına... Değerli Türkologların aktardığı gibi her ayın 14 ü, yeni ay ve dolunay döngüleri. Ayda iki kere yakmak iyidir. Özellikle yeni ay ; yeni bir frekansa geçmektir, yeni bir döngüdür. Erkekler de serçe parmaklarına ve ayaklarına genelde yakarlarmış. Hatta ayaklarınızda terleme problemi varsa çok şifa verir , bu konuyla ilgili lokman hekimlerin bize bıraktığı bilgiler vardır. Kaşıntı, mantar vb. şeylere iyi geliyormuş. Ayak altında refleksoloji bölgesidir. Metabolik enerji noktalımızla bağlantılı bir yerdir. Genellikle avuç içlerine yakılır. Avuç içleri bizim frekans alanlarımızdır. Enerjinin giriş ve çıkış noktalarıdır. Parmaklarımıızın ilk boğumdan sonraki kısmına da yakılabilir" notunu düştü.