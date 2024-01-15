Yok artık dedirten görüntü... Sosyal medya fenomeni Cem Özkök bu sefer de kınalı ayaklarıyla gündem oldu!

"Foşur foşur" ve "lavanta yağı" denildiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden olan sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün son paylaşımı da gündem oldu.
Tatil, gezme-tozma demeden gittiği her yeri foşur foşur yıkayan Cem Özkök sosyal medya hesabından paylaştığı temizlik videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye adını duyurmayı başarmıştı.
Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunan Özkök, sadece evinde temizlik yapmıyor bu arada kendisi. Çeşmeler, çocuk parkları, köy camiileri, köy okulları temizliği bile yapan sosyal medya fenomeni pek çok püf noktası da veriyor.
Instagram, TikTok ve Twitter gibi birçok mecrada sıkça karşımıza çıkan sosyal medya fenomeni Cem Özkök bu sefer de başka bir konuyla gündeme geldi. Elleri ve ayakları çok terlediği için şifayı kına yakmakta arayan fenomen isim "annem ile kına" notuyla yeni bir paylaşım yaptı.
Cem Özkök'ün "Kınanın şifası büyük" diyerek yaptığı bu kare bir süre sonra sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Özkök'ün paylaştığı videoda annesinin eline ve ayağına kına sürdüğü görülüyor. Fenomen daha sonra kına yakılan ayaklarını bol su ile yıkıyor.
Özkök, paylaşımına, "Annem ile kına... Değerli Türkologların aktardığı gibi her ayın 14 ü, yeni ay ve dolunay döngüleri. Ayda iki kere yakmak iyidir. Özellikle yeni ay ; yeni bir frekansa geçmektir, yeni bir döngüdür. Erkekler de serçe parmaklarına ve ayaklarına genelde yakarlarmış. Hatta ayaklarınızda terleme problemi varsa çok şifa verir , bu konuyla ilgili lokman hekimlerin bize bıraktığı bilgiler vardır. Kaşıntı, mantar vb. şeylere iyi geliyormuş. Ayak altında refleksoloji bölgesidir. Metabolik enerji noktalımızla bağlantılı bir yerdir. Genellikle avuç içlerine yakılır. Avuç içleri bizim frekans alanlarımızdır. Enerjinin giriş ve çıkış noktalarıdır. Parmaklarımıızın ilk boğumdan sonraki kısmına da yakılabilir" notunu düştü.