Yok artık Galatasaray! Haris Seferovic'in yerine dünya yıldızı geliyor

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirirken yaz transfer döneminde kadroya kiralık olarak katılan isimlerden olan Haris Seferovic beklentilerin epey altında bir performans göstermişti.
Devre arası yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken son olarak gündeme çok konuşulacak bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen bir diğer isim olan Mauro Icardi'yi kadroda tutmanın zor olduğu bilinirken hedef Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele.
Fotomaç'ın haberine göre Lyon'da bu sezon istediği gibi şans bulamayan Dembele için bütün şartlar zorlanıyor. Eğer kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesinden çıkılırsa Lyon'a teklif yapılacak. Fransız kulübünün oyuncudan para kazanmak için teklife olumlu yanıt verebileceği düşünülüyor.
Moussa Dembele 12 Temmuz 1996'da dünyaya geldi. Forvette görev alan Moussa Dembele altyapı kariyerine 2002'de başladı. 2004-2012 yıllarında PSG altyapısında top koşturan Moussa Dembele, 2012'de İngiliz ekibi Fulham'a transfer oldu. Moussa Dembele, 2013'te Fulham'da A Takıma yükseldi. Fulham'da 3 sezon kalan Moussa Dembele 64 maçta 19 gol atıp 9 asist yaptı.