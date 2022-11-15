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Yok artık Galatasaray! Haris Seferovic'in yerine dünya yıldızı geliyor

15.11.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan golcü oyuncu Haris Seferovic, beklentilerin hayli altında bir performans sergiledi. Süper Lig'de henüz golle tanışamayan tecrübeli oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması planlanırken, Sarı-Kırmızılı kurmaylar listeye oldukça ses getirecek bir ismi aldı. İşte detaylar...

Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirirken yaz transfer döneminde kadroya kiralık olarak katılan isimlerden olan Haris Seferovic beklentilerin epey altında bir performans göstermişti.

Devre arası yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

ICARDI AYRILABİLİR

ICARDI AYRILABİLİR

Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken son olarak gündeme çok konuşulacak bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen bir diğer isim olan Mauro Icardi'yi kadroda tutmanın zor olduğu bilinirken hedef Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele.

DEVRE ARASINDA GÖRÜŞÜLECEK

DEVRE ARASINDA GÖRÜŞÜLECEK

Fotomaç'ın haberine göre Lyon'da bu sezon istediği gibi şans bulamayan Dembele için bütün şartlar zorlanıyor. Eğer kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesinden çıkılırsa Lyon'a teklif yapılacak. Fransız kulübünün oyuncudan para kazanmak için teklife olumlu yanıt verebileceği düşünülüyor.

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele 12 Temmuz 1996'da dünyaya geldi. Forvette görev alan Moussa Dembele altyapı kariyerine 2002'de başladı. 2004-2012 yıllarında PSG altyapısında top koşturan Moussa Dembele, 2012'de İngiliz ekibi Fulham'a transfer oldu. Moussa Dembele, 2013'te Fulham'da A Takıma yükseldi. Fulham'da 3 sezon kalan Moussa Dembele 64 maçta 19 gol atıp 9 asist yaptı.

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