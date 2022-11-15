Yok artık Galatasaray! Haris Seferovic'in yerine dünya yıldızı geliyor

ICARDI AYRILABİLİR

Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken son olarak gündeme çok konuşulacak bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen bir diğer isim olan Mauro Icardi'yi kadroda tutmanın zor olduğu bilinirken hedef Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele.