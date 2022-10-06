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Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

06.10.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında bulunan bahçesindeki meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı asan vatandaş, davranışıyla takdir topladı.

İnönü Mahallesi 7048. Sokak'taki evinin bahçesinde meyve ağaçları olan Yaşar Demiral, yoldan geçenlerin meyvelerinden gönül rahatlığıyla alabilmeleri için "Dalından şeftali ve incir yemek helaldir, yiyin" diye yazı astı.

Demiral, gazetecilere yoldan geçenlerin bahçelerinde bulunan ağaçlardaki meyvelerden yiyebilmesi için yazıyı astığını söyledi.

Bölgeden geçenlerden canı meyve çekenler olabildiğini dile getiren Demiral, "Bir çift geçiyordu bahçenin önünden, kadın hamileydi. Eşine şeftalilerin çok güzel olduğunu söyledi. Biz de bunu duyduk ve kendisine ikram ettik. Bu bizi çok sevindirdi, mutlu olduk. Bundan yana böyle bir şeye başvurduk." diye konuştu.

Evinin okul güzergahında olduğunu da belirten Demiral, öğrencilerin meyvelerden yiyebileceğini kaydetti.

Demiral'ın davranışı, çevresindekilerin takdirini kazandı.

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

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