Yöneticiler zor sakinleştirdi! TFF'de dev gerginlik! Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasındaki konuşma ortaya çıktı: "Ben olsam seni tesislere almam!"

Sabah Spor'un haberine göre; TFF Yönetimi, toplantıda Kulüpler Birliği üyelerine ayrıntılı bir sunum yaptı. Toplantının sonuna doğru Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

"BEN OLSAM SENİ VE TAKIMINI RİVA'YA SOKMAM"

Hurma'nın bu hareketi sonrasında Hamit Altıntop'un, "Sen nasıl böyle konuşuyorsun, ben olsam seni ve takımını Riva Tesisleri'ne dahi sokmam" şeklinde bir ifade kullandığı belirtildi.