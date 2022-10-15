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  4. Yöneticiler zor sakinleştirdi! TFF'de dev gerginlik! Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasındaki konuşma ortaya çıktı: "Ben olsam seni tesislere almam!"

Yöneticiler zor sakinleştirdi! TFF'de dev gerginlik! Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasındaki konuşma ortaya çıktı: "Ben olsam seni tesislere almam!"

15.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün Riva'da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin, Faroe Adaları mağlubiyeti masaya gelince Süleyman Hurma ile Hamit Altıntop arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Çıkan münakaşa sonrası diğer yöneticiler araya son anda girerken, tartışmanın nedeni belli oldu. İkili arasında karşılıklı kullanılan ifadeler de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında dün Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gergin anlar yaşandı. Toplantıda A Milli Futbol Takımımızın Faroe Adaları'a karşı aldığı mağlubiyet konu olunca Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop arasında tartışma çıktı.

TFF'DE İPLER GERİLDİ

HURMA - ALTINTOP TARTIŞMASI

HURMA - ALTINTOP TARTIŞMASI
Sabah Spor'un haberine göre; TFF Yönetimi, toplantıda Kulüpler Birliği üyelerine ayrıntılı bir sunum yaptı. Toplantının sonuna doğru Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

SÜLEYMAN HURMA'DAN ELEŞTİRİ

SÜLEYMAN HURMA'DAN ELEŞTİRİ
A Milli Futbol Takımımızın Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maç masaya gelince Hurma, teknik direktör Stefan Kuntz ile Altıntop'u eleştiri yağmuruna tuttu.

"BEN OLSAM SENİ VE TAKIMINI RİVA'YA SOKMAM"

"BEN OLSAM SENİ VE TAKIMINI RİVA'YA SOKMAM"
Hurma'nın bu hareketi sonrasında Hamit Altıntop'un, "Sen nasıl böyle konuşuyorsun, ben olsam seni ve takımını Riva Tesisleri'ne dahi sokmam" şeklinde bir ifade kullandığı belirtildi.

"HADDİNİ BİL"

"HADDİNİ BİL"
İkili arasında ipler iyice gerilirken, Karagümrük Başkanı'nın, Altıntop'a "Sen benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil, tavrına dikkat et" çıkışında bulunduğu kaydedildi.

YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ

YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ
Diğer kulüp yöneticilerinin araya girerek olayın daha fazla büyümesini engellemek için ortamı sakinleştirmeye çalıştığı ifade edildi.
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Süleyman Hurma Kulüpler Birliği Hamit Altıntop karagümrük tff türkiye futbol federasyonu iyet
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