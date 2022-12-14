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  4. Yönetim dondu kaldı! Her şey sil baştan... Moussa Dembele transferinde Lyon'dan beklenmedik yanıt

Yönetim dondu kaldı! Her şey sil baştan... Moussa Dembele transferinde Lyon'dan beklenmedik yanıt

14.12.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ederken ara transfer dönemi için de temaslarını sıklaştırmış durumda. Birçok oyuncunun ismi Sarı-Kırmızılılar için yazılıp çizilirken bu isimlerin başında gelen Lyon'un golcü oyuncusu Moussa Dembele için Fransız ekibinden beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Moussa Dembele

Moussa Dembele

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, ligin başlamasına kısa bir süre ilk transfer hamlesini yapmış, Sarı-Kırmızılılar genç oyuncu Yunus Akgün'ün sözleşmesini 4 yıllığına uzatmıştı.

Galatasaray yönetimi yalnızca iç transferde değil, dış transferde de çalışmalarına hız kesmeden devam ederken taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Lyon'un dünyaca ünlü yıldızı Moussa Dembele bulunuyor. Ara transfer dönemi yaklaştıkça daha somut adımlar atabilmek adına temalarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki golcü ile ciddi şekilde ilgilenirken bu transferde büyük bir yol kat etmiş durumda.

O YANIT ŞAŞKINA ÇEVİRDİ 

O YANIT ŞAŞKINA ÇEVİRDİ 

Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşen ve büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncunun bonservisini alabilmek adına Fransız ekibi Lyon ile temasa geçmişti Fanatik'in haberine göre Lyon'dan gelen yanıt Galatasaray'ı oldukça şaşırttı.

OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI AMA... 

OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI AMA... 

Ara transfer döneminde mutlak bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki santrforu maksimum 5 milyon Euro bonservis bedeliyle ocak ayında kadrosuna katıp, Seferovic ve Gomis'le yolları ayırmak isterken, Dembele'yi kadrosuna katmak istiyordu ancak Fransız ekibinin tavrı yönetimi oldukça kızdırdı.

YÖNETİM RESTİ ÇEKTİ 

YÖNETİM RESTİ ÇEKTİ 

Yaşanan bu beklenmedik gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız santrforla yapılan mutabakatı koz olarak kullanıp, "O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız" restini çekti. Galatasaray Yönetimi'nin, ocak ayından itibaren oyuncuyla resmi olarak anlaşıp, temmuzda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlama şansı bulunuyor. Galatasaray'ın resti sonrası, Lyon tarafının nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu.

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