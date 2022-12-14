Yönetim dondu kaldı! Her şey sil baştan... Moussa Dembele transferinde Lyon'dan beklenmedik yanıt

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, ligin başlamasına kısa bir süre ilk transfer hamlesini yapmış, Sarı-Kırmızılılar genç oyuncu Yunus Akgün'ün sözleşmesini 4 yıllığına uzatmıştı.
Galatasaray yönetimi yalnızca iç transferde değil, dış transferde de çalışmalarına hız kesmeden devam ederken taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Lyon'un dünyaca ünlü yıldızı Moussa Dembele bulunuyor. Ara transfer dönemi yaklaştıkça daha somut adımlar atabilmek adına temalarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki golcü ile ciddi şekilde ilgilenirken bu transferde büyük bir yol kat etmiş durumda.
Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşen ve büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncunun bonservisini alabilmek adına Fransız ekibi Lyon ile temasa geçmişti Fanatik'in haberine göre Lyon'dan gelen yanıt Galatasaray'ı oldukça şaşırttı.
Ara transfer döneminde mutlak bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki santrforu maksimum 5 milyon Euro bonservis bedeliyle ocak ayında kadrosuna katıp, Seferovic ve Gomis'le yolları ayırmak isterken, Dembele'yi kadrosuna katmak istiyordu ancak Fransız ekibinin tavrı yönetimi oldukça kızdırdı.
Yaşanan bu beklenmedik gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız santrforla yapılan mutabakatı koz olarak kullanıp, "O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız" restini çekti. Galatasaray Yönetimi'nin, ocak ayından itibaren oyuncuyla resmi olarak anlaşıp, temmuzda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlama şansı bulunuyor. Galatasaray'ın resti sonrası, Lyon tarafının nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu.