Yönetim dondu kaldı! Her şey sil baştan... Moussa Dembele transferinde Lyon'dan beklenmedik yanıt

YÖNETİM RESTİ ÇEKTİ

Yaşanan bu beklenmedik gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız santrforla yapılan mutabakatı koz olarak kullanıp, "O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız" restini çekti. Galatasaray Yönetimi'nin, ocak ayından itibaren oyuncuyla resmi olarak anlaşıp, temmuzda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlama şansı bulunuyor. Galatasaray'ın resti sonrası, Lyon tarafının nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu.