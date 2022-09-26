SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yönetim şokta! Eski yıldız FIFA'ya şikayet etti

Yönetim şokta! Eski yıldız FIFA'ya şikayet etti

26.09.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Uzun yıllar Galatasaray formasını terletmesinin ardından yolların ayrıldığı Cezayir asıllı Fransız oyuncu Sofiane Feghouli'den flaş bir hamle geldi. İddiaya göre, 2017-2022 arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen 32 yaşındaki Feghouli, Galatasaray'dan 3 aylık maaşını almadığını ileri sürerek FIFA'ya başvurdu. İşte detaylar...

Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yapan ve yeni teknik direktörü Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk parolasıyla start veren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılılar ligde aldığı sonuçlarla zirveyi Adana Demirspor ile paylaşırken, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Sezon başında yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Sarı-Kırmızılı takımda ayrılan isimler de en az gelenler kadar söz ettirmişti. Bu isimlerden biri de Galatasaray'da 5 yıl kesintisiz olarak forma giymesinin ardından yolların ayrıldığı Cezayir asıllı Fransız yıldız Sofiane Feghouli...

FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ!

fifa_binasina_baskin_yapildi_1464961315_6697

Galatasaray'da uzun süre forma giyen yıldız oyuncudan Sarı-Kırmızılı kulübe şoke eden bir dava geldi. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusunun, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

YÖNETİM TEPKİLİ!

62a3c00b66a97c8ebb0fc7f5

3 aylık maaşını alamadığını ileri süren Cezayir asıllı Fransız oyuncu, bonuslar ve ev kirasıyla birlikte 1.6 milyon Euro hak edişi olduğunu ileri sürerek faiziyle birlikte bu parayı istedi. Galatasaray'dan 20 milyon Euro'dan fazla gelir elde eden Feghouli, kontratı bittikten sonra beklediği teklifleri alamayınca takımsız kalmıştı. 32 yaşındaki oyuncunun, alacakları için Galatasaray'a dava açması yönetim içinde büyük tepki çektiği öğrenildi.

30 GOL 31 ASİST

9e444d5add6a8a680b6b3ba699f33e571bebf366

Feghouli, Galatasaray'a 2017 yılında transfer oldu. Tecrübeli isim Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 138 maça çıktı. Feghouli, 138 karşılaşmada 30 gol attı. Ayrıca 31 asist yaptı.

FEGHOULI FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika feghouli galatasaray Süper Lig yaşında ak sezon erden süper li
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Sosyal medya çalkalanıyor: Amedspor-Bursaspor maçında olay üstüne olay! Terör örgütüne ait paçavralar...

Sosyal medya çalkalanıyor: Amedspor-Bursaspor maçında olay üstüne olay! Terör örgütüne ait paçavralar...

Olacak iş değil! A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu!

Olacak iş değil! A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu!

Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

Faroe Adaları'nda gol atan isim görenleri çıldırttı!

Faroe Adaları'nda gol atan isim görenleri çıldırttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Dehşeti yaşadılar! 3 yaşındaki çocuk anne katili oldu

Dehşeti yaşadılar! 3 yaşındaki çocuk anne katili oldu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.