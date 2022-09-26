Yönetim şokta! Eski yıldız FIFA'ya şikayet etti

Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yapan ve yeni teknik direktörü Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk parolasıyla start veren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılılar ligde aldığı sonuçlarla zirveyi Adana Demirspor ile paylaşırken, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Sezon başında yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Sarı-Kırmızılı takımda ayrılan isimler de en az gelenler kadar söz ettirmişti. Bu isimlerden biri de Galatasaray'da 5 yıl kesintisiz olarak forma giymesinin ardından yolların ayrıldığı Cezayir asıllı Fransız yıldız Sofiane Feghouli...

FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ!

Galatasaray'da uzun süre forma giyen yıldız oyuncudan Sarı-Kırmızılı kulübe şoke eden bir dava geldi. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusunun, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

YÖNETİM TEPKİLİ!

3 aylık maaşını alamadığını ileri süren Cezayir asıllı Fransız oyuncu, bonuslar ve ev kirasıyla birlikte 1.6 milyon Euro hak edişi olduğunu ileri sürerek faiziyle birlikte bu parayı istedi. Galatasaray'dan 20 milyon Euro'dan fazla gelir elde eden Feghouli, kontratı bittikten sonra beklediği teklifleri alamayınca takımsız kalmıştı. 32 yaşındaki oyuncunun, alacakları için Galatasaray'a dava açması yönetim içinde büyük tepki çektiği öğrenildi.

30 GOL 31 ASİST

Feghouli, Galatasaray'a 2017 yılında transfer oldu. Tecrübeli isim Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 138 maça çıktı. Feghouli, 138 karşılaşmada 30 gol attı. Ayrıca 31 asist yaptı.