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Yönetimin elini kolunu bağladı, şimdi ne olacak? Jesus o ismi istemiyor 'Gönderin'

07.09.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de başarılı bir grafik yakalayan Sarı-Lacivertliler yeni transferlerden aldığı verimden de memnun kalırken, bu isimlerden yalnızca bir tanesi olumsuz yönde ayrışıyor. Sarı-Lacivertliler'in UEFA kadrosuna da yazılmayan Bruma için ayrılık kararı aldığı öğrenilirken oyuncunun sözleşmesi yönetimin elini kolunu bağlıyor. İşte detaylar...

Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat ve Michy Batshuayi transferleri ile güçlendirmişti.

BRUMA KRİZİ

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Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler transferde son günlere girilirken birçok isimle de temaslarını sürdürürken, yeni transferlerden Bruma için flaş gelişmeler yaşanıyor. Geldiği günden bu yana performansıyla Jesus'u etkileyemeyen ve beklentilerin altında kalan eski Galatasaraylı Bruma için ise dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

UEFA KADROSUNA ALINMADI

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Fenerbahçe'ye gelişi gibi performansıyla da şaşkınlık yaratan Portekizli kanat oyuncusu beklentilerin oldukça altında bir performans sergilerken, UEFA Avrupa Ligi kadrosunun da dışında kalmıştı. 27 yaşındaki futbolcunun ligde de 14 yabancı kuralı nedeniyle kadroda olmama ihtimali yüksek.

YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLI!

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Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar kiralık olarak kadroya katılan Bruma için hem oyuncuyu hem de kulübü PSV'yi ikna ederek transfer dönemi bitmeden Gineli oyuncuyu başka bir takıma kiralamanın planlarını yapsa da oyuncunun 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralaması, yönetimin elini kolunu bağladı.

BRUMA FOTOĞRAFLARI

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