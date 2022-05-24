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Yönetmen Pekin Azer kimdir? Pekin Azer ve eski karısı Ebru Eryılmaz arasında ne yaşandı? Seni organ mafyası kaçıracak iddiası!

24.05.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Pekin Azer; eski karısı Ebru Eryılmaz ve çocuklarının velayet davası hakkında yaptığı açıklamaların ardından gündem oldu. Ünlü yönetmenin iddiaları dikkat çekti. Peki ünlü yönetmen eski eşi Ebru Eryılmaz ile ilgili ne açıkladı? Yönetmen Pekin Azer kimdir? Pekin Azer ve eski karısı Ebru Eryılmaz arasında ne yaşandı? İşte detaylar...

Yönetmen Pekin Azer yaptığı açıklamanın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Eski eşi Ebru Eryılmaz'ın oğlunu ''Organ mafyası seni kaçırır, okulun önünde kötü adamlar var'' diyerek korkutttuğunu ifade eden ünlü yönetmen gündem oldu. Peki ünlü yönetmen eski eşi Ebru Eryılmaz ile ilgili ne açıkladı? Yönetmen Pekin Azer kimdir? Pekin Azer ve eski karısı Ebru Eryılmaz arasında ne yaşandı? İşte ayrıntılar...

YÖNETMEN PEKİN AZER KİMDİR?

Pekin Azer Latif Koru'nun projesi "Latif Koru TV Show: 'Uykusuz Adam', bir mücevher firması da dahil olmak üzere çok sayıda reklam filminin ve birçok ünlü sanatçının video kliplerinin yönetmenidir.

PEKİN AKER VE ESKİ KARISI EBRU ERYILMAZ ARASINDA NE YAŞANDI?

PEKİN AKER VE ESKİ KARISI EBRU ERYILMAZ ARASINDA NE YAŞANDI?
Pekin Azer, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve oğlu A.A.'nın velayetini istediği dilekçede dikkat çeken iddialarda bulundu
Eski eşinin oğluyla görüşmesine izin vermediğini ve sorun yarattığını öne süren ünlü yönetmen, velayet davası açtı ve yaşadığı zorluklara değindi.
İşte Pekin Azer'in eski eşi Ebru Eryılmaz hakkında söyledikleri: ''Eski eşim Ebru Eryılmaz, oğlum iler vakit geçirdiğim zamanlarda uygulama üzerinden takip edip ''Neden oradasınız? Hemen eve dönün'' şeklinde sık sık rahatsızlık vererek iyi vakit geçirmemize engel olmaktadır. Uygulamayı kullanma sebebi olarak ''Okula gittiğinden emin olmak için'' demektedir."
Fakat davalı Ebru Eryılmaz oğlumuza sürekli ''Organ mafyası seni kaçırır, okulun önünde kötü adamlar var''
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