Yönetmen Pekin Azer kimdir? Pekin Azer ve eski karısı Ebru Eryılmaz arasında ne yaşandı? Seni organ mafyası kaçıracak iddiası!

Yönetmen Pekin Azer yaptığı açıklamanın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Eski eşi Ebru Eryılmaz'ın oğlunu ''Organ mafyası seni kaçırır, okulun önünde kötü adamlar var'' diyerek korkutttuğunu ifade eden ünlü yönetmen gündem oldu. Peki ünlü yönetmen eski eşi Ebru Eryılmaz ile ilgili ne açıkladı? Yönetmen Pekin Azer kimdir? Pekin Azer ve eski karısı Ebru Eryılmaz arasında ne yaşandı? İşte ayrıntılar...