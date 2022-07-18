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  4. You'nun yıldızı Penn Badgley'den mastürbasyon sahneleriyle ilgili itiraf!

You'nun yıldızı Penn Badgley'den mastürbasyon sahneleriyle ilgili itiraf!

18.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

You dizisinin yıldızı Penn Badgley katıldığı bir yayında samimi açıklamalarda bulundu. 4. sezonu da onay alan You dizisinde Joe karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, üç sezon boyunca çeşitli mastürbasyon sahneleri çekmek zorunda olduğunu anlatarak, bu sahneleri çekmenin başka biriyle seks sahnelerini çekmekten daha zor bulduğunu itiraf etti.

Penn Badgley ve Victoria Pedretti'nin yıldızı olduğu You dizisi 4. sezon onayını aldı. Dizide Joe karakterini canlandıran Penn Badgley, 4. sezon merakla beklenirken dizideki bazı sahnelerle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Netflix'te yayın hayatını sürdüren You'nun yakışıklı oyuncusu dizinin üç sezonu boyunca çeşitli mastürbasyon sahneleri çekmek zorunda olduğunu anlatırken itirafıyla da dikkat çekti.

YÖNETMENDEN UYARI ALMIŞ

Dizide pek çok kez bunu yapmak zorunda olduğunu anlatan oyuncu "Sahte mastürbasyon yapmak zorunda olduğum sahnelerim var ve bunu kamera önünde o kadar çok yaptım ki, bunun o kadar büyük bir şey olacağını ya da seksi olacağını düşünmüyorsunuz" dedi.
Konuşmasına devam eden oyuncu Penn Badgley şunları sözlerine ekledi:
"Bazen seks sahnelerinin bir insanla olduğundan daha zor olduğunu söylemeliyim çünkü şöyle oluyor: 'Tamam, şimdi bunu yapıyoruz' Ne zaman bir mastürbasyon sahnesi çeksek – ki bunu şimdiye kadar her sezon en az bir kez yaptık – her zaman daha az ürpertici olsun diye kendime hatırlatırım."
Penn Badgley bu sahnelerde uyarıldığını da ifade etti. Oyuncu "'Gözlerini kapat, daha hızlı git veya daha yavaş git' derler. Ben 'Ne? Bu adam insanları öldürüyor ve sokakta mastürbasyon yapıyor. Bunu ürkütücü yaptığımı mı söylüyorsun? Nasıl oluyor da onu ürkütücü yapan benim!" diyerek yönetmenin sözlerini de ti'ye aldı.
You'nun 1. sezonunda yaşadıklarını anlatan yakışıklı isim "Hatırlıyorum, gözlerimi kapatmazdım ve yönetmen bana geldi ve 'Dostum, sanırım gözlerini kapatmalısın' dedi. Bunun tüyler ürpertici olduğunu düşündüğünü çok kibarca iletti" açıklamasında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
you dizi
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