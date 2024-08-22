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Young Boys yenilgisi sonrası Galatasaray'ın yıldız ismine olay sözler: Tam bir facia...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.08.2024 09:49
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Young Boys karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin yankıları sürerken spor yazarları karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz rakibi karşısında 2-0 geriye düşerken skoru 2-2'ye getirdi ancak penaltı golüne engel olamayarak mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

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CEM DİZDAR / FANATİK

CEM DİZDAR / FANATİK

Şimdi... Bu kural bizim ülkede ağırlıklı olarak ‘Güçlüler’ lehine işliyor. Ancak iş uluslararası yarışmalara gelince tam tersi olabiliyor. Maç mağlubiyetle bitmiş olsa da oyun ve direnç açısından Galatasaray, çok büyük problemler yaşamazsa gruplara kalacak oyunu icra etti gibi göründü. Ancak burada tribün başta olmak üzere maçı son ana kadar oynama konusunda ısrarlı ve tutarlı olmak işin esası olacaktır! (Cem Dizdar | Fanatik)

SERKAN AKCAN / FANATİK

SERKAN AKCAN / FANATİK

Dünyanın en yeşil ülkelerinin başında gelen İsviçre’nin göbeğinde yer alan bir stat zemininin suni çim olduğuna mı şaşırsak yoksa Muslera’nın yediği mantık dışı gole mi diye düşünürken Young Boyslu futbolcuların süre çalmak için yaptıklarını izleyerek ilk yarıyı geçirdi Galatasaray. Muslera, Süper Kupa finalinde Beşiktaş’tan yediği 5 golle sezona facia bir başlangıç yapmıştı. Young Boys karşısında öylesine kolay bir gol yedi ki, izleyen herkesin ağzı açık kaldı. Galatasaray savunmasının hataları bununla sınırlı değildi elbette.

OĞUZ DİZER / FANATİK

OĞUZ DİZER / FANATİK

Galatasaray’ın dün geceki haline dağınık diyemezsiniz. Ancak ‘bu takım harbiden bomba, hem de ne bomba !’ diyebilirsiniz. Arkadaş bu transferleri kim yaptı, hangi yapı ‘okey’ dedi? Hele hele ilk yarı sahada ne kadar ölüden farksız futbolcu varsa, tribünde de o kadar ölü suratlı yönetici var. Umudunun peşinde, Sarı Kırmızılı futbolcular da var! O güzel taraftara layık ikinci devre oyuna girer gitmez peş peşe iki gol atan umut saçan Batshuayi de var! Sara futbolu biliyor, akıllı, tekniği de iyi ama o para etmez. Hele hele sağbek Jelert. Altay’dan gelen Kazım Can’ın dublörü harbiden. (Oğuz Dizer | Fanatik)

HALİL ÖZER / MİLLİYET

HALİL ÖZER / MİLLİYET

Bats adam kovalamaz, pres yapmaz, hatta doğru dürüst pas atamaz, post hiç olmaz. Ama bu adam enteresan adam. Geldi mi atar. Dün de geldi attı. Belki de turu getirdi. Ama rahat durmuyor Galatasaray. İlle yiyecek. Abdülkerim bey eller kollar nereye çıkıyorsun. Net penaltı. Bir de kırmızı kart. Allah’tan kırmızı geç geldi. Yoksa hep birlikte kuyruğumuza baka baka geri dönerdik. Türkiye Ligi’nde yenilmeyen ama Avrupa da maşallahı olan bu takımın kendini sorgulaması gerekir. Bence turu geçer. Ama Şampiyonlar Ligi’nde bu kadroya Allah kolaylık versin. (Halil Özer | Milliyet)

LEVENT TÜZEMEN / SABAH

LEVENT TÜZEMEN / SABAH

Jelert basit oynamadı, seken topta Abdülkerim rakibini kovalayamadı, ağır kaldı, Köhn de yerini kaybetti, Monteiro'nun basit vuruşunda Muslera kurtarması gereken topu içeri aldı, Galatasaray erken yediği gol sonrası hücum eden taraf görünse de Young Boys çok akıllı oynadı. Ayağa pasları başarıyla yaptılar. Yüksek topların hepsini kazandılar. Galatasaray'ın baskılı olduğu anlarda sakatlık bahanesiyle oyunu soğuttular. Kalecileri üç kez oyunu durdurdu. Alman hakem Siebert de İsviçre ekibinin tuzağına destek oldu. İsviçre ekibinin sert oyununa izin verdi. Galatasaraylı oyuncular, rakibin temaslı oyunundan yıldı ve çok pas hatası yapıp, çok top kaybettiler. 

Anahtar Kelimeler:
Young Boys son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
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