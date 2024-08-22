Young Boys yenilgisi sonrası Galatasaray'ın yıldız ismine olay sözler: Tam bir facia...

OĞUZ DİZER / FANATİK

Galatasaray’ın dün geceki haline dağınık diyemezsiniz. Ancak ‘bu takım harbiden bomba, hem de ne bomba !’ diyebilirsiniz. Arkadaş bu transferleri kim yaptı, hangi yapı ‘okey’ dedi? Hele hele ilk yarı sahada ne kadar ölüden farksız futbolcu varsa, tribünde de o kadar ölü suratlı yönetici var. Umudunun peşinde, Sarı Kırmızılı futbolcular da var! O güzel taraftara layık ikinci devre oyuna girer gitmez peş peşe iki gol atan umut saçan Batshuayi de var! Sara futbolu biliyor, akıllı, tekniği de iyi ama o para etmez. Hele hele sağbek Jelert. Altay’dan gelen Kazım Can’ın dublörü harbiden. (Oğuz Dizer | Fanatik)