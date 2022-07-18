Yozgat'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
A.K. (62) yönetimindeki 42 ETN 21 plakalı otomobil ile A.A. (57) idaresindeki 66 EB 287 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Yenipazar beldesi yakınlarında çarpıştı.
Otomobil sürücüsü A.K. ile hafif ticari araçtaki F.A. kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan E.A. (20), G.A. (59) ve H.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yozgat'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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