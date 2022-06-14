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Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

14.06.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, Ordu'da defnedildi.

Boğazlıyan Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan Fikri, Sadık ve Numan Çoban'ın cenazeleri, cenaze nakil aracıyla memleketleri Aybastı ilçesine bağlı Beştam Mahallesi'ne getirildi.

Amca çocukları olduğu öğrenilen 3 kişinin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, kazada ölenlerin aileleri ve akrabalarının yanı sıra Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yozgat'ta dün, Boğazlıyan Belediyesine ait Ö.H. yönetimindeki itfaiye aracı, Boğazlıyan-Sarıkaya Yolu Kavşağı'nda Fikri Çoban idaresindeki otomobille çarpışmış, kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Sadık Çoban kaza yerinde, Numan Çoban ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi

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