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  4. Yunan basınında olay yaratan Fatih Terim iddiası! Alınan son beraberliğin ardından Fatih Terim'in ayrılıp başka bir takıma gideceği ifade ediliyor...

Yunan basınında olay yaratan Fatih Terim iddiası! Alınan son beraberliğin ardından Fatih Terim'in ayrılıp başka bir takıma gideceği ifade ediliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2024 16:24 | Son Güncelleme:
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Yunan basınında Fatih Terim ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Lamia maçından alınan beraberlikle üçüncü sıraya kadar gerileyen Panathinaikos'ta moraller bir hayli bozulmuştu. Yunan basını tam da bu maçın üstünden biraz zaman geçmesinin ardından sürpriz bir iddia paylaştı.

Yunanistan Ligi'nde Lamia maçında alınan beraberlikle lider olma fırsatını elinin tersiyle iten Panathinaikos'ta ilginç bir iddia ortaya atılmış durumda...

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AL-AHLİ’YE GEÇECEK İDDİASI

AL-AHLİ’YE GEÇECEK İDDİASI

Fatih Terim'in sezon sonunda Yunanistan'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin başına geçeceği iddia edildi. Aldığı sonuçlarla dikkat çeken Panathinaikos'ta Fatih Terim'in popülerliği Suudi Arabistan'a kadar uzandı.

PANATHİNAİKOS 3. SIRAYA GERİLEDİ

PANATHİNAİKOS 3. SIRAYA GERİLEDİ

Lamia karşısında alınan beraberliğin ardından 3. sıraya kadar gerileyen Panathinaikos'ta moraller bozulmuş durumda...

"PANATHİNAİKOS'UN DURUMU BUNDAN DAHA KÖTÜ OLAMAZ"

"PANATHİNAİKOS'UN DURUMU BUNDAN DAHA KÖTÜ OLAMAZ"

"Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla Yunan basını manşetler atmıştı.

FATİH TERİM'İN PANATHİNAİKOS KARNESİ

FATİH TERİM'İN PANATHİNAİKOS KARNESİ

Panathinaikos'un başında 13 maça çıkan Fatih Terim, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A SICAK

SUUDİ ARABİSTAN'A SICAK

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan sezon sonunda ayrılıp Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...

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