Yunan basınında olay yaratan Fatih Terim iddiası! Alınan son beraberliğin ardından Fatih Terim'in ayrılıp başka bir takıma gideceği ifade ediliyor...

Yunanistan Ligi'nde Lamia maçında alınan beraberlikle lider olma fırsatını elinin tersiyle iten Panathinaikos'ta ilginç bir iddia ortaya atılmış durumda...
Fatih Terim'in sezon sonunda Yunanistan'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin başına geçeceği iddia edildi. Aldığı sonuçlarla dikkat çeken Panathinaikos'ta Fatih Terim'in popülerliği Suudi Arabistan'a kadar uzandı.
Lamia karşısında alınan beraberliğin ardından 3. sıraya kadar gerileyen Panathinaikos'ta moraller bozulmuş durumda...
"Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla Yunan basını manşetler atmıştı.
Panathinaikos'un başında 13 maça çıkan Fatih Terim, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Fatih Terim'in Panathinaikos'tan sezon sonunda ayrılıp Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...