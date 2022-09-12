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Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

12.09.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mavi Marmara" gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, bu sabah geldiği İstanbul'da demirleyerek yakıt ikmali yaptı - Akşam saatlerinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşan geminin bir süre burada bekleyeceği öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, Haydarpaşa Limanı'na demirledi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçip bu sabah geldiği Zeytinburnu açıklarında demir atan gemi, yakıt ikmali yaptı. Akşam saatlerinde hareket ederek, Haydarpaşa Limanı'na yanaşan geminin bir süre burada bekleyeceği öğrenildi.

"Mavi Marmara" gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisinin Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki tersanede bakıma alınması bekleniyor.

- Olay

Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti.

Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.

18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

- "Mavi Marmara" gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, bu sabah geldiği İstanbul'da demirleyerek yakıt ikmali yaptı - Akşam saatlerinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşan geminin bir süre burada bekleyeceği öğrenildi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na demirledi

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