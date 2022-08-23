"Allah katında tek din İslam’dır. Araştırmaları sonucunda İslam dinini tercih ederek Müslüman olan kardeşimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine güzel dinimizi öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşayarak tatbik etmesini temenni ederim. Allah'ü Teala kardeşimize bundan sonraki hayatlarında rızasına uygun bir hayat sürdürmelerini nasip eylesin."

Yunanistan vatandaşı Serakau Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu

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