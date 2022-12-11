SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yunus Akgün'ün maaşını öğrendi her şey değişti! Kerem Aktürkoğlu'nun talebi sonrası yönetim şaştı kaldı

Yunus Akgün'ün maaşını öğrendi her şey değişti! Kerem Aktürkoğlu'nun talebi sonrası yönetim şaştı kaldı

11.12.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, ilk hamlesini iç transfer ile yaparken Yunus Akgün'ün sözleşmesini revize etmiş ve genç oyuncu ile 4 yıl daha sözleşme imzalamıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın sözleşmesini yenilemek istediği bir diğer isim olan Kerem Aktürkoğlu ile de görüşmeleri sürerken başarılı oyuncudan yönetime beklenmedik bir talep geldi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray lige verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, yakın zaman önce ilk transfer hamlesini yaparken, başarılı oyuncu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmıştı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

KEREM RAHATSIZ...

KEREM RAHATSIZ...

İsmi farklı kulüplerle anılan Yunus Akgün ile imzalanan sözleşmeyle bu belirsizliği ortadan kaldıran Galatasaray'da, gözler yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na dönerken, Bu açıklamanın ardından gözler Kerem Aktürkoğlu'na döndü.

BEKLENMEDİK TALEP

BEKLENMEDİK TALEP

Sarı-Kırmızılılar'ın sözleşmesini yenilemek istediği bir diğer oyuncu olan ve inişli çıkışlı performansıyla gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu için de yeni bir hamle yapılmaya hazırlanılırken, Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a beklenmedik bir yanıt geldi.

MENAJERİ YÖNETİME İLETTİ

MENAJERİ YÖNETİME İLETTİ

Yunus Akgün'ün sözleşmesi sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan yönetime beklentilerin oldukça üstünde bir rakam geldiği iddia edilirken, 24 yaşındaki oyuncunun menajerinin talebini yönetime ilettiği öğrenildi.

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Yapılan görüşmede, Galatasaray'ın Yunus Akgün'e önerilen miktara yakın bir ücret önerdiği ancak, Kerem Aktürkoğlu'nun Sarı-Kırmızılılar'dan 30 Milyon TL istediği iddia edildi. Galatasaraylı idareciler ise bu rakamı yüksek bulurken, kontrat görüşmelerinin devam edebileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray Okan Buruk Süper Lig Mehmet Dinçerler buruk süper li yapılan açıklama hadise ve mehmet dinçerler

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Muslera'nın başı dertte! FIFA, men cezasını vermek için harekete geçti

Muslera'nın başı dertte! FIFA, men cezasını vermek için harekete geçti

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Athos Salome'nin Dünya Kupası tahmini gerçek oluyor...

Athos Salome'nin Dünya Kupası tahmini gerçek oluyor...

Icardi'nin Galatasaray yönetimine gönderdiği mesaj sabırları taşırdı!

Icardi'nin Galatasaray yönetimine gönderdiği mesaj sabırları taşırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.