Yunus Akgün'ün maaşını öğrendi her şey değişti! Kerem Aktürkoğlu'nun talebi sonrası yönetim şaştı kaldı

Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray lige verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, yakın zaman önce ilk transfer hamlesini yaparken, başarılı oyuncu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmıştı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.