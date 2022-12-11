Yunus Akgün'ün maaşını öğrendi her şey değişti! Kerem Aktürkoğlu'nun talebi sonrası yönetim şaştı kaldı

Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray lige verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, yakın zaman önce ilk transfer hamlesini yaparken, başarılı oyuncu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmıştı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
İsmi farklı kulüplerle anılan Yunus Akgün ile imzalanan sözleşmeyle bu belirsizliği ortadan kaldıran Galatasaray'da, gözler yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na dönerken, Bu açıklamanın ardından gözler Kerem Aktürkoğlu'na döndü.
Sarı-Kırmızılılar'ın sözleşmesini yenilemek istediği bir diğer oyuncu olan ve inişli çıkışlı performansıyla gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu için de yeni bir hamle yapılmaya hazırlanılırken, Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a beklenmedik bir yanıt geldi.
Yunus Akgün'ün sözleşmesi sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan yönetime beklentilerin oldukça üstünde bir rakam geldiği iddia edilirken, 24 yaşındaki oyuncunun menajerinin talebini yönetime ilettiği öğrenildi.
Yapılan görüşmede, Galatasaray'ın Yunus Akgün'e önerilen miktara yakın bir ücret önerdiği ancak, Kerem Aktürkoğlu'nun Sarı-Kırmızılılar'dan 30 Milyon TL istediği iddia edildi. Galatasaraylı idareciler ise bu rakamı yüksek bulurken, kontrat görüşmelerinin devam edebileceği kaydedildi.