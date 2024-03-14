Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den canlı yayında Aleyna mesajı! Şoke etti

"Şu an riskli bir dönemdeyim stres sıkıntı ve birçok olaydan fazla etkilendim 3 ay oldu ve bu riski zamanla aşabileceğim kötü niyetleriniz sizlerle kalsın nazar ve kem göz günlerdir mahvetti diyebilirim duygusal hassas olabilirim anlayış lütfen."