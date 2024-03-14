Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den canlı yayında Aleyna mesajı! Şoke etti

Survivor All Star 2024'te Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık sosyal medyanın diline düştü.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Yunus Emre ile olan dostluğu sosyal medyada yanlış yorumlanınca eş Beria Özden de bu konuda fikrini saklamadı.
Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Yunus Emre'nin eşi Beria Özden iletişim ödülünde eşiyle iletişim kurdu.
Canlı yayın açan Yunus Emre'ye "Ceza yapma Aleyna'dan uzak dur" diyen Beria Özden herkesi şoke etti. Sosyal medyada Aleyna fanları bu yoruma eleştiri yağdırdı.
Eleştiriler sonrasında Beria Özden sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Şu an riskli bir dönemdeyim stres sıkıntı ve birçok olaydan fazla etkilendim 3 ay oldu ve bu riski zamanla aşabileceğim kötü niyetleriniz sizlerle kalsın nazar ve kem göz günlerdir mahvetti diyebilirim duygusal hassas olabilirim anlayış lütfen."