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  4. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den canlı yayında Aleyna mesajı! Şoke etti

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den canlı yayında Aleyna mesajı! Şoke etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.03.2024 07:53
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Survivor All Star 2024'te Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyordu. Bu yakınlık Yunus Emre'nin eşini de rahatsız etti. Anne olmaya hazırlanan Beria Özden canlı yayın açılınca kocasına yazdığı mesajla şoke etti.

Survivor All Star 2024'te Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık sosyal medyanın diline düştü.


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BERİA ÖZDEN 'HASSAS OLABİLİRİM' DEDİ

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Yunus Emre ile olan dostluğu sosyal medyada yanlış yorumlanınca eş Beria Özden de bu konuda fikrini saklamadı.

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Yunus Emre'nin eşi Beria Özden iletişim ödülünde eşiyle iletişim kurdu.

Canlı yayın açan Yunus Emre'ye "Ceza yapma Aleyna'dan uzak dur" diyen Beria Özden herkesi şoke etti. Sosyal medyada Aleyna fanları bu yoruma eleştiri yağdırdı.

Eleştiriler sonrasında Beria Özden sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:


"Şu an riskli bir dönemdeyim stres sıkıntı ve birçok olaydan fazla etkilendim 3 ay oldu ve bu riski zamanla aşabileceğim kötü niyetleriniz sizlerle kalsın nazar ve kem göz günlerdir mahvetti diyebilirim duygusal hassas olabilirim anlayış lütfen."

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya
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