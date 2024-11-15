Yurtdışından özel getirilen siyah tuvalet kağıdı uzun süre konuşulmuştu! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın 3 katlı lüks evi gündemde! 'Saray yavrusu'

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına alan ünlü çift, 2020'de Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşamıştı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

EVİN HER DETAYI ÇOK BEĞENİLDİ

Mutlu birliktelikleri ile sık sık gündeme gelen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti el ele pozlarıyla da çok konuşuluyor.

Her yaptıkları olay olan ünlü çift şimdi de 3 katlı lüks evleriyle gündeme geldi. Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in programı Yenge FC için açtı.

GÖRENLER HAYRAN KALDI Büyük bahçeli lüks evdeki her detay çok beğenildi. Siyah ve koyu tonların hakim olduğu evi gören herkes hayran kaldı.