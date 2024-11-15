Yurtdışından özel getirilen siyah tuvalet kağıdı uzun süre konuşulmuştu! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın 3 katlı lüks evi gündemde! 'Saray yavrusu'

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına alan ünlü çift, 2020'de Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşamıştı.
Büyük bahçeli lüks evdeki her detay çok beğenildi. Siyah ve koyu tonların hakim olduğu evi gören herkes hayran kaldı.
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın evindeki siyah tuvalet kağıdı, geçtiğimiz yıllarda gündem olmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Turan'ın 2021 yılında yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdının 6 tanesinin 400 TL olduğu ortaya çıkmıştı.