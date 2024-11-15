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  4. Yurtdışından özel getirilen siyah tuvalet kağıdı uzun süre konuşulmuştu! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın 3 katlı lüks evi gündemde! 'Saray yavrusu'

Yurtdışından özel getirilen siyah tuvalet kağıdı uzun süre konuşulmuştu! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın 3 katlı lüks evi gündemde! 'Saray yavrusu'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.11.2024 10:49
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Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Athletico Madrid, Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Arda Turan şimdilerde Eyüpspor Teknik Direktörlüğü görevini üstleniyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Arda Turan bu defa 3 katlı lüks eviyle gündemde. Ünlü ismin eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e açtı.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına alan ünlü çift, 2020'de Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşamıştı.

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EVİN HER DETAYI ÇOK BEĞENİLDİ

Mutlu birliktelikleri ile sık sık gündeme gelen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti el ele pozlarıyla da çok konuşuluyor.
Her yaptıkları olay olan ünlü çift şimdi de 3 katlı lüks evleriyle gündeme geldi. Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in programı Yenge FC için açtı.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

GÖRENLER HAYRAN KALDI

Büyük bahçeli lüks evdeki her detay çok beğenildi. Siyah ve koyu tonların hakim olduğu evi gören herkes hayran kaldı.

SİYAH TUVALET KAĞIDI OLAY OLMUŞTU

SİYAH TUVALET KAĞIDI OLAY OLMUŞTU

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın evindeki siyah tuvalet kağıdı, geçtiğimiz yıllarda gündem olmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Turan'ın 2021 yılında yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdının 6 tanesinin 400 TL olduğu ortaya çıkmıştı.

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Arda Turan aslıhan doğan
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