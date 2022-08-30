Yusuf Yazıcı'dan haber var! Türkiye'ye geri dönecek mi?

Trabzonspor'a geri döneceği iddia edilen Yusuf Yazıcı için Lille kararını değiştirmek üzere. Son maçta sergilediği performans çok beğenilen Yusuf Yazıcı için transferler iptal edilebilir...

KARAR DEĞİŞTİ!

L'Equipe'in haberine göre; son maçta harika bir oyun ortaya koyan Yusuf Yazıcı için Lille kararını değiştirdi. Trabzonspor'un her an açıklamaya hazırlandığı Yusuf için kötü haber Fransa'dan geldi. Performansıyla teknik direktör Paulo Fonseca'nın gözüne giren Yusuf Yazıcı'ya Trabzonspor'un harcinde Club Brugge, Hertha Berlin ve Werder Bremen'in de istediği ifade edildi.