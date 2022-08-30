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Yusuf Yazıcı'dan haber var! Türkiye'ye geri dönecek mi?

30.08.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı'dan kötü haber gelmek üzere. Bu hafta oynadığı maçta harika bir gole imza atan milli oyuncu hakkında Lille'in kararı değişebilir.

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Trabzonspor'a geri döneceği iddia edilen Yusuf Yazıcı için Lille kararını değiştirmek üzere. Son maçta sergilediği performans çok beğenilen Yusuf Yazıcı için transferler iptal edilebilir...

KARAR DEĞİŞTİ!

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L'Equipe'in haberine göre; son maçta harika bir oyun ortaya koyan Yusuf Yazıcı için Lille kararını değiştirdi. Trabzonspor'un her an açıklamaya hazırlandığı Yusuf için kötü haber Fransa'dan geldi. Performansıyla teknik direktör Paulo Fonseca'nın gözüne giren Yusuf Yazıcı'ya Trabzonspor'un harcinde Club Brugge, Hertha Berlin ve Werder Bremen'in de istediği ifade edildi.

YUSUF YAZICI FOTOĞRAFLARI

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Trabzonspor Yusuf Yazıcı lille atan 10
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