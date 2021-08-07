Yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'de yayınlanan sevilen yarışma MasterChef'te yapılan yuvalama yemeği veya yuvalama çorbası olarak bilinen tarif, Gaziantep yöresine aittir. Yuvalamanın nasıl yapıldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki yuvalama nasıl yapılır?

Yuvalama nasıl yapılır?

Bugün MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yuvalama yapıldı. Yeni bölüm sonrası izleyiciler yuvalama tarifini merak ediyor.

Gaziantep yöresinin olmazsa olmaz tatlarından biri olan yuvalamanın öne çıkan malzemeleri arasında kıyma, pirinç, nohut ve yoğurt bulunuyor.

Malzemeleri neler? Köfteler için; 2 çorba kaşığı irmik 200 gr az yağlı kıyma 1 su bardağı kırık pirinç 1 su bardağı un Çorbası için; 1,5 litre su Tane karabiber Tuz 500 gr incik 1 su bardağı nohut 1 adet kuru soğan Yoğurt sos için; 4 bardak su Tereyağ ve kuru nane (arzuya göre pul biber) 300 gr süzme yoğurt(kese yoğurdu) 1 yumurta 1 çorba kaşığı un

Yuvalama tarifi... Eğer zaman varsa bir gece önceden haşlatılmış nohut ve soğanlar karabiber ve tuz eklenerek tencerede yaklaşık 15 dakika civarı haşlatılmalıdır. Ardından etler soğuduktan sonra kemiklerinden ayrılır ve küçük parçalar şeklinde doğranır. Küçük köfteler için pirinç sıcak suda 30 dakika civarı ıslatılır. İrmik ve un bir kaba alınır. Fakat irmiğe çok az su ekleyerek şişmesi sağlanabilir. Kıyma ve pirinçler robottan geçirilir ve un ile irmikle beraber karıştırılır. Ardından özleşene kadar yoğurulur. Yine eğer yeterli vakit varsa dolapta yarım saat dinlendirmek kolay yuvarlak haline gelmesine yardımcı olur. Yağın yardımıyla harç nohut büyüklüğünde toplar şekline getirilir.