Yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'de yayınlanan sevilen yarışma MasterChef'te yapılan yuvalama yemeği veya yuvalama çorbası olarak bilinen tarif, Gaziantep yöresine aittir. Yuvalamanın nasıl yapıldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki yuvalama nasıl yapılır?
Yuvalama nasıl yapılır?
Bugün MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yuvalama yapıldı. Yeni bölüm sonrası izleyiciler yuvalama tarifini merak ediyor.
Gaziantep yöresinin olmazsa olmaz tatlarından biri olan yuvalamanın öne çıkan malzemeleri arasında kıyma, pirinç, nohut ve yoğurt bulunuyor.
Malzemeleri neler?
Köfteler için;
2 çorba kaşığı irmik
200 gr az yağlı kıyma
1 su bardağı kırık pirinç
1 su bardağı un
Çorbası için;
1,5 litre su
Tane karabiber
Tuz
500 gr incik
1 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
Yoğurt sos için;
4 bardak su
Tereyağ ve kuru nane (arzuya göre pul biber)
300 gr süzme yoğurt(kese yoğurdu)
1 yumurta
1 çorba kaşığı un
Yuvalama tarifi...
Eğer zaman varsa bir gece önceden haşlatılmış nohut ve soğanlar karabiber ve tuz eklenerek tencerede yaklaşık 15 dakika civarı haşlatılmalıdır. Ardından etler soğuduktan sonra kemiklerinden ayrılır ve küçük parçalar şeklinde doğranır. Küçük köfteler için pirinç sıcak suda 30 dakika civarı ıslatılır. İrmik ve un bir kaba alınır. Fakat irmiğe çok az su ekleyerek şişmesi sağlanabilir. Kıyma ve pirinçler robottan geçirilir ve un ile irmikle beraber karıştırılır. Ardından özleşene kadar yoğurulur. Yine eğer yeterli vakit varsa dolapta yarım saat dinlendirmek kolay yuvarlak haline gelmesine yardımcı olur. Yağın yardımıyla harç nohut büyüklüğünde toplar şekline getirilir.
Çorbası için et suyu süzülerek tencereye alınır, suyun kaynama sonrası köfteler ilave edilir ve 2-3 dakika kadar haşlatılır. Köfteler haşlandığı esnada yoğurt sosu için süzme yoğurt suyla ezilir.
Yumurta ve un eklenerek iyice karıştırılır. Yoğurdun çorbaya tam anlamıyla olması için 2 kepçe kadar haşlama et suyu yoğurt sosa eklenir. Ardından yoğurt sos yavaşça ve karıştırılarak çorbaya eklenir.
Son olarak ise haşlanmış nohut ve pişmiş etler yemeğe katılır. Hafif kızdırılan tereyağ ve nane karışımı da eklenerek kısa süre kaynatılır. En son çorba ocaktan alınır. İsteğe bağlı olarak yağ ve nane karışımı servis esnasında tabağın üzerine eklenebilir. Afiyet olsun.
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