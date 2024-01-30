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  4. Yüzündeki değişim dikkat çekmişti... Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: "Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi"

Yüzündeki değişim dikkat çekmişti... Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: "Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 17:37 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve yaptırdığı estetik müdahaleleriyle sık sık gündeme geliyordu. Oyuncu son olarak Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Deniz yaptırdığı estetik müdahale hakkında konuştu. Oyuncu aldığı eleştiriler hakkında "Benim için inanılmaz zor bir süreçti" dedi.

Güzelliği ile beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz’in son hali görenleri şaşırtmıştı. Deniz’in çenesi ve gözlerindeki değişim dikkat çekti.

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ESTETİK İTİRAFI GELDİ! "PAŞA GÖNLÜM ÖYLE İSTEDİ"

Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Oyuncu son olarak Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik müdahaleler hakkında konuştu.

Deniz "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir" dedi.

Oyuncu "Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatını yeni olmuştum. Üstüne ani bir kararla böyle bir şeye karar verdim. Orada da şöyle bir şey oldu. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi. Denemek istedim zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için o konuda çok rahattım" ifadelerini kullandı.

Oyuncu "Ama konu o kadar çok büyüdü ve o kadar uzun sürdü ki o süreç. İyileşme sürecim de uzun sürdü. Çıkan haberler, insanlar, özellikle kadınlar..." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Oyuncu
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