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  4. Yüzündeki değişimle çok konuşulmuştu... Şarkıcı Ceylan'ın gözlüklerinin fiyatı dudak uçuklattı

Yüzündeki değişimle çok konuşulmuştu... Şarkıcı Ceylan'ın gözlüklerinin fiyatı dudak uçuklattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 15:42
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İddialı pozları ve yüzündeki değişimle sık sık gündem olan şarkıcı Ceylan son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Şarkıcı, Ata Demirer'le çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının fotoğrafta göze çarpan gözlüklerinin fiyatı dudak uçuklattı. İddiaya göre şarkıcının gözlüklerinin fiyatı 155 bin TL.

Ünlü şarkıcı Ceylan sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor.

Youtube

GÖZLÜĞÜNÜN FİYATI ŞAŞIRTTI

80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ünlenen şarkıcı Ceylan, değişimiyle sık sık gündeme geliyor.

Şarkıcı son olarak Ata Demirer'in şovunu izlemeye gitti. Şarkıcı ünlü komedyenle poz vermeyi de ihmal etmedi.

Şarkıcı gözlükleriyle sosyal medyada gündem oldu. Aramızda Kalmasın'ın iddiasına göre ünlü şarkıcının gözlüklerinin fiyatı 155 bin TL.

Ünlü şarkıcı Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum tanımıyor" açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Farklı imajlarla sevenlerinin karşısına çıkan Ceylan son olarak Katy Perry'e benzetilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ceylan sosyal medya
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