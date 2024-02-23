Yüzündeki değişimle çok konuşulmuştu... Şarkıcı Ceylan'ın gözlüklerinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Ceylan sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor.
80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ünlenen şarkıcı Ceylan, değişimiyle sık sık gündeme geliyor.
Şarkıcı son olarak Ata Demirer'in şovunu izlemeye gitti. Şarkıcı ünlü komedyenle poz vermeyi de ihmal etmedi.
Şarkıcı gözlükleriyle sosyal medyada gündem oldu. Aramızda Kalmasın'ın iddiasına göre ünlü şarkıcının gözlüklerinin fiyatı 155 bin TL.
Ünlü şarkıcı Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum tanımıyor" açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.
Farklı imajlarla sevenlerinin karşısına çıkan Ceylan son olarak Katy Perry'e benzetilmişti.