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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi:

07.08.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"8 Ağustos gecesini Çanakkale'de 57. Alay'ın harp sırasında karargah kurduğu alanda geçireceğiz"

ÇANAKKALE (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "8 Ağustos gecesini Çanakkale'de 57. Alay'ın harp sırasında karargah kurduğu alanda geçireceğiz." dedi.

Özdağ, Çanakkale'deki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 9 Ağustos'un Birinci Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Zaferin Türk tarihi açısından en önemli günlerden birisi olduğunu, parti olarak bu zaferi gençlerle birlikte kutlamayı istediklerini belirten Özdağ şöyle devam etti:

"Bu amaçla Türkiye'nin değişik yerlerinden her yaştan Türk gencini Çanakkale'ye davet ettik. 8 Ağustos gecesini Çanakkale'de 57. Alay'ın harp sırasında karargah kurduğu alanda geçireceğiz. Gece arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz şehitlerimizin ve artık rahmete kavuşan gazilerimizin üzerinde savaştığı, yaşadığı ve altına gömüldüğü temiz Türk toprağı üzerinde uyuyacaklar. Dua edecekler. Muharebeleri anlatanları dinleyecekler. Ertesi sabah kalk borusuyla kalkılacak ve müteakiben Conk Bayırı'na doğru, 57. Alay yürüyüşü adını verdiğimiz yürüyüşü elimizde Türk bayraklarıyla gerçekleştireceğiz."

Bu anmayı her sene yapmayı planladıklarını dile getiren Özdağ, "Bu etkinliği Zafer Partisi düzenliyor ama bu bütün Türk gençliği ve bütün Türk milletine mensup fertlerin aslında ortak yürüyüşüdür. Onun için hangi partiye oy verirse versin eline Türk bayrağını alarak gelecek olan herkes bizim misafirimizdir. Burada parti bayrağı yok, burada sadece Türk bayrağı olacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği ve seçim takvimi tahminine ilişkin sorusu üzerine Özdağ, "Seçimlerin mayısta gerçekleşeceğini düşünüyorum yani normal tarihinden bir ay önce." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi:

- "8 Ağustos gecesini Çanakkale'de 57. Alay'ın harp sırasında karargah kurduğu alanda geçireceğiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi

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Çanakkale Ümit Özdağ Zafer Partisi

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