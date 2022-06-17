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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da gazetecilerle buluştu

17.06.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da gazetecilerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da gazetecilerle buluştu, partisinin Meram İlçe Teşkilatı'nın açılışını yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinin İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya gelen Özdağ, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmek için projeler ürettiklerini söyledi.

Zafer Partisi olarak farklı alanlarda birçok proje geliştirdiklerini ifade eden Özdağ, "Devlet Planlama Teşkilatını kuracağız, devlet planlı ekonomiye geçecek. Serbest piyasa ekonomisini öldüren uygulamaları ortadan kaldıracağız. AVM'lere değil, fabrikalara yatırım yapacağız, laboratuvarlara yatırım yapacağız. Sanayinin bütün Anadolu'ya yayılmasını sağlayacağız, 4 Bölge 4 Deniz Projesi'yle. Türk devletinin yeniden liyakat esasında örgütlenmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Özdağ, Harp Okulu'nu tekrar açmayı hedeflediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuleli Askeri Lisesi'ni tekrar açacağız, Deniz Lisesi'ni açacağız, askeri sağlık sistemini kuracağız, eğitimi tekrar organize edeceğiz ve kaliteli bir eğitim sürecine geçeceğiz. Üniversitelilere devlet yurtlarında tek kişilik oda sağlayacağız ve bu odanın kirasını KYK bursuyla ödeyebilecek. Eğer bir öğrenci derslerinde çok başarılıysa KYK bursu artacak, eğer çift ana dal yapabilecek kadar başarılıysa KYK bursu daha da artacak. Birçok projemiz var."

Bir gazetecinin "Köy enstitülerini canlandırmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Özdağ, "Hayır. Köy okullarını açacağız. Köy enstitüleri artık tarihin gerisinde kaldı. Başarılı bir denemeydi ama o zaman Türkiye nüfusunun yüzde 90'ı köylerde yaşıyordu. Şimdi köylerde yaşayan sayısı yüzde 5, yüzde 10. Artık bu dönem geçti. O devam etseydi bile bugün kapanmış olurdu muhtemelen ama biz köy okullarını tekrar açacağız ve okulda bir tane de öğrenci olsa bir tane öğretmen olacak mutlaka." yanıtını verdi.

Özdağ, gazetecilerle buluşmasının ardından partisinin Meram İlçe Teşkilatı'nın açılışını yaptı.

Daha sonra partililerle Konya kent merkezine gelen Özdağ, Zafer Caddesi'nde marşlarla karşılandı.

Özdağ, vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinledikten sonra kentten ayrıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da gazetecilerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da gazetecilerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da partililerle buluştu

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