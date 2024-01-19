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Zehra Güneş davet tarzıyla olay oldu! Saçı, makyajı ve kıyafetiyle geceye damga vurdu! 'Dünyanın en güzel kızı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Dün akşam düzenlenen bir davete katılan Zehra Güneş saçı, makyajı ve kıyafetiyle geceye damga vurdu. Güneş'in tarzına beğeni yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları başarılarıyla olduğu kadar özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Bu isimlerin başında yer alan Zehra Güneş her paylaşımıyla olay oluyor.

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YİNE GÖZ DOLDURDU

Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Zehra Güneş'in her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor. Son olarak Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı için düzenlenen etkinliğe katılan Güneş davet tarzıyla yine göz doldurdu.
Saçı, makyajı ve kıyafetiyle geceye damga vuran Güneş'in geceden pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Güneş'e sosyal medyada; 'Yine harikasın', 'Dünyanın en güzel kızı', 'Bu güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.
7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş Oyuncu
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