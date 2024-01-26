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Zehra Güneş son pozuyla olay oldu! Yakın çekime beğeni yağdı! 'Bu güzellik gerçek mi?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 12:47 | Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Güneş bu defa son pozuyla sosyal medyayı salladı. Yakın çekim karesini paylaşan ünlü isme adeta beğeni yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

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'GÜZELLİĞİ ŞAKA MI?'

VakıfBank'ta oynayan Zehra Güneş her paylaşımıyla sosyal medyada gündem oluyor. Bu defa yakın çekim karesini paylaşan Güneş'in gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Zehra Güneş'in bu karesine sosyal medyada; 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Dünyanın en güzel kızı', 'Çok güzelsin be', 'Güzellği şaka mı?', 'Gözlerinin rengi aşırı güzel' gibi yorumlar yapıldı.
7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.
İki sene üst üste hem yıldız kategorisinde hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem de genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş Oyuncu
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