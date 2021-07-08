Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce hayatını kaybeden federasyon asbaşkanı Zekeriya Tutar'ın adının verildiği ve Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 67 il, 562 kulüpten toplam 1892 sporcu katılıyor.

Bir hafta sürecek şampiyonanın açılış törenine, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, rahmetli Zekeriya Tutar'ın kardeşi Nabi Tutar ve oğlu Enes Tutar ile 15 Temmuz gazileri Cihan Uygun ve Seyit Aga Topal katıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, salgın sonrasında ilk Türkiye Şampiyonası'nı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Biz yine de dikkatli olacağız. Maske, mesafe, temizlik önlemlerimizi alacağız. Şampiyonamıza katılan herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şahin, kısa bir süre önce hayatını kaybeden federasyon asbaşkanı Zekeriya Tutar'ın da tüm camia tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişilik olduğunu dile getirerek, onun yokluğunu her zaman hissettiklerini söyledi.

Başkan Şahin, açılışa katılan merhum Zekeriya Tutar'ın kardeşi Nabi Tutar ve oğlu Enes Tutar'a da bir plaket verdi. Ayrıca son dönemde tekvando camiasından ebediyete irtihal eden isimler de anıldı.

Şampiyonanın açılış töreninde yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi anma programı da gerçekleştirildi.

Şehitler dualarla anılırken, açılışa katılan gaziler Cihan Uygun ile Seyit Aga Topal'a birer plaket takdim edildi.

Başkan Şahin, 15 Temmuz'un öneminden bahsettiği konuşmasında, Türk milletinin kahramanlığını asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.