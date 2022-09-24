YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

24.09.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 26'ncı yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Emirsultan Mezarlığı'ndaki törene sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Yeğeni İlknur Güner, törende yaptığı konuşmada, Müren'in Türk halkını seven, sayan, feraseti, duruşu, özverisi ve mertliğiyle halkın gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu anlattı.

Bunun halkını, gençleri, orduyu, vatanını çok sevmesinden kaynaklandığını vurgulayan Güner şunları söyledi:

"Bütün bunlar halktan karşılık buldu. Şarkıları hâlâ dinleniyor, bu bizi çok mutlu ediyor. Zeki Müren'i Türkiye çok seviyor. Öyle tahmin ediyorum ki şu anda Zeki Müren vefat ettiğinde ilkokul çağında olan çocuklar da onu çok seviyor. Ben gittiğim yerlerde gençlerin onun şarkılarını söylemesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Öyle düşünüyorum ki Türkiye var oldukça Zeki Müren de var olacak ve Zeki Müren sevgisi hiç bitmeyecek."

TEV Bursa Şube Başkanı Mehmet Çalışkan da "Sanat Güneşi"nin kendileri için bir "eğitim güneşi" olduğunu dile getirerek sanatçıyı rahmetle andıklarını ifade etti.

Tören, dualar edilmesiyle sona erdi.

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa Zeki Müren

Bursa Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:25
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.