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  4. 'Zenginlik' açıklamasıyla gündemdeydi! Hülya Avşar'ın reklam ücreti ağızları açık bıraktı

'Zenginlik' açıklamasıyla gündemdeydi! Hülya Avşar'ın reklam ücreti ağızları açık bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hülya Avşar “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Avşar şimdi de milyonluk anlaşmasıyla gündem oldu.

İddialı tarzı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar son olarak 'Zenginlik' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

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REKLAM ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

Hülya Avşar, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” ifadelerini kullanmış ve bu sözleriyle tepki çekmişti.
Avşar'ın bu sözlerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş kayıtsız kalamamış ve “Simit ye” yorumunu yapmıştı.
Hülya Avşar şimdi de milyonluk anlaşmasıyla gündem oldu.
Posta Gazetesi'nden Kaan Ölker'in haberine göre Avşar, 7 yıldır reklam yüzü olduğu yatak markasıyla yeni bir anlaşmaya imza attı.
Geçtiğimiz günlerde reklam filmi için kamera karşısına geçen Avşar’ın, markayla bir yıl için 8 milyon TL’ye anlaştığı konuşuluyor.
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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar sosyal medya
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